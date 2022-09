Talijani: Brozovića neće biti 2 do 3 tjedna, propušta Barcu u LP-u

Najgora moguća situacija dogodila se u prvom poluvremenu susreta Austrije i Hrvatske u Beču. Hrvatska je povela pa ekspresno primila za izjednačenje, a zatim ostala i bez motora vezne linije Marcela Brozovića.

Koliko je Marcelo važan našoj reprezentaciji ne treba puno naglašavati. Redovito pretrči najviše kilometara, svojim odlukama donosi stabilnost u kreaciji, a u defenzivi pokriva nedostatke suigrača odrađujući prljavi posao.

Pa je 20 tisuća hrvatskih navijača na Ernst Happel stadionu zanijemilo kada ga je izbornik Zlatko Dalić morao prisilno zamijeniti već u 18. minuti i uvesti Lovru Majera.

A u panici je i talijanski Inter koji je izgubio najvažnijeg igrača sredine terena. Svi relevantni talijanski mediji, uključujući Gazzettu i Corriere, donose da je Brozović ozlijedio lijevi bedreni mišić i da ga neće biti najmanje dva do tri tjedna.

To znači da će propustiti sudar Intera i Barcelone na Giuseppe Meazzi, koji je na rasporedu 4. listopada od 21 sat. Probleme ima i Barca, njoj su se do sada ozlijedila četvorica tijekom Lige nacija. To su Frenkie de Jong, Jules Kounde, Memphis Depay i Ronald Araujo.

