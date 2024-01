Talijani: Gotovo je, Brekalo ide u Dinamo! Menadžer: Dinamo komplicira, ni Josipu nije jasno

Josip Brekalo (25) ponovno je ostao na klupi Fiorentine i nije zaigrao ni minute u pobjedi na penale u četvrtfinalu kupa nad Bolognom. Dodatno je to dodalo vatre na priču oko njegovog transfera u Dinamo. Iako Fiorentina ima velikih problema s krilnim igračima zbog Afričkog kupa nacija, Brekalo opet nije bio u planu Vicenza Italiana, ali on za to ima objašnjenje:

- To što Brekalo nije igrao nije nikakav signal. Koristili smo drugačije načine da napadamo protivnike i da je bilo prilike Brekalo bi ušao u igru. Odlučili smo odustati od otvaranja igre preko krila, ne vidim zašto bi ga isključio iz momčadi. Nagađanja o transferima su korisna za napredak, ali oduzimaju koncentraciju. Netko će otići, netko drugi će doći. To je nogomet.

Menadžer Andy Bara, pak, nije preveliki optimist.

- Da ne kažem 60-40 posto da neće doći, za ne, reći ću da je 50-50 šansa da Brekalo dođe u Dinamo. To se svaki čas mijenja jer Fiorentina drži sve u svojim rukama. Fiorentina odlučuje. Josip bi htio doći, ali tu se više stvari trebaju posložiti koje samo tako lako nije zatvoriti. Želja Josipa postoji da dođe, vidjet ćemo kakva će biti situacija. Ne mogu više ništa reći. Ne znam u ovom trenutku što se može dogoditi. Ponavljam, on želi doći, u rukama drži Fiorentina sve, ali sutra ćemo možda znati dosta više - kazao je za RTL.

- Večeras da se sve zgotovi, da on dođe u Dinamo, ma to je nemoguće. Postoji tu procedura, liječnički i sve. To je onda gotova stvar. Što se tiče dogovora, e to je nešto drugo. Dogovoriti se može sad za pola sata, a ne mora se nikad. Znate i sami kako to ide u dogovorima. Pričao sam s Fiorentinom, ali u ovom trenutku nema ništa. Znao bih to prvi, pričao sam s Fiorentinom, ali u ovom trenutku nema ništa. Znao bih to prvi, pa ja komuniciram s Fiorentinom i Dinamom - dodao je Bara.

Poznati talijanski novinski list iz Firence La Nazione ima drugačije informacije.

"Fiorentini je potreban igrač na krilnoj poziciji, ali Brekalo će unatoč tome otići u narednih nekoliko sati. Ide u zagrebački Dinamo. Ide na posudbu uz otkup ugovora", izvijestili su Talijani.

Brekalo u Fiorentini zarađuje 1,7 milijuna eura po sezoni, a Dinamo bi ga uzeo do ljeta i plaćao bi ga nešto manje. Ove sezone Brekalo je upisao 25 nastupa i zabio jedan gol. Na početku sezone imao je solidnu minutažu, ali u posljednje vrijeme sjedi na klupi. Krilni napadač iz Dinama je otišao 2016. godine, a za zagrebačku momčad upisao je 11 nastupa i zabio jedan gol prije nego što je otišao u Wolfsburg.

A transfer Arbera Hoxhe iz Slaven Belupa je, smatra Bara, zakomplicirao stvar.

- Malo su, iskren da vam budem, zakomplicirali situaciju. Fiorentina sad normalno pita zašto Brekalo ide u Dinamo, a ovi kupuju igrača, kupili ste igrača jučer od milijun i pol eura? Idu, dakle, neka dodatna pitanja, bez veze, kažu: Čemu da dajemo igrača kad Dinamo kupuje za milijun i pol eura igrača za tu poziciju?! E, to su onda dodatna pojašnjavanja, objašnjavanja, ako su to htjeli napraviti, trebali su čekati još 10 dana. Što da vam kažem. Naravno, ni Brekalu nije baš jasno, dečko pita: "Andy, što je sad ovo?" Odnos se tu malo poremetio u zadnjih 48 sati, jer ako me toliko želiš, a stvarno ga trener želi, vjerojatno je to rečeno i tom drugom igraču, pretpostavljam - rekao je Bara.