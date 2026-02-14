Talijani hvale Modrića: Ovo je bio potez vrijedan Zlatne lopte!

Luka Modrić (40) odigrao je u petak jedan od najboljih susreta ove sezone. Njegov Milan slavio je protiv Pise 2-1, a on je postigao pobjednički gol u 85. minuti. Prije njega za 'rossonere' je gol dao Ruben Loftus-Cheek u 39., a za Pisu Felipe Loyola u 71. minuti utakmice. Odlučujući i drugi gol sezone kapetana 'vatrenih' pogledajte OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:26 Kuhao za Modriće na novogodišnju noć | Video: 24sata/Instagram

Talijani imaju samo riječi hvale za najboljeg hrvatskog igrača. Tuttomercatoweb ga je nahvalio te spomenuo da i on nije nepogrješiv.

- Nevjerojatno je vidjeti ga kako dva puta zaredom neprecizno dodaje, ali čak ni bezvremenski prvak nije nepogrešiv. Problem rješava vrhunskim solo nastupom, vrijednim Zlatne lopte.

Virgilio Sports također hvali nastup Hrvata.

- Loše je započeo utakmicu, s nekoliko netočnih dodavanja. Nakon toga se pribrao i probudio, posebno sa svojim pozicioniranjem. Imao je nekoliko sjajnih obrambenih intervencija i kontrolirao je igru na sredini terena. Na kraju je dao gol vrijedan tri boda.

Foto: MATTEO CIAMBELLI

Sportmediaset je sumirao njegov nastup i spomenuo da je Modrić sjajan motivator.

- Nije uobičajeno vidjeti ga da griješi kao na početku utakmice, ali nakon toga je preuzeo apsolutnu kontrolu. Modrić se sam puno zalaže i tjera druge da trče, dirigirajući nogometnim orkestrom u svom tempu i stilu. Pokazao je neke znakove umora u drugom dijelu, ali na kraju, kada je najpotrebnije, odrađuje akciju koja rješava utakmicu.

Foto: MATTEO CIAMBELLI

Milan je trenutačno drugi u ligi s pet bodova manje od Intera, a treći je Napoli s četiri boda manje. Idući susret Milan igra protiv Coma na San Siru u srijedu od 20.45 sati u sklopu 24. kola Serie A.