VEČER IZ SNOVA

Talijani hvale Sučića: 'Zapalio je San Siro i odveo Inter u finale!'

Piše Ivan Kužela
Interova senzacija Petar Sučić s dvije asistencije i golom u 89. minuti odveo je 'nerazzurre' u finale talijanskog kupa. Talijanski mediji hvale mladog Hrvata, a njegov nastup proglašen je lucidnim za preokret

Inter je preokretom u utorak navečer pobijedio Como (3-2) u pravoj triler završnici uzvrata polufinala talijanskog kupa. Nakon 0-0 iz prve utakmice, 'nerazzurri' su prošli u finale gdje će igrati protiv pobjednika između Lazija i Atalante

Heroj utakmice bio je hrvatski reprezentativac Petar Sučić (22) koji je u igru ušao u 60. minuti, asistirao je dva puta Calhanogluu za 2-1 i 2-2 te postigao pobjednički pogodak za 3-2 u 89. minuti. Talijanski mediji su se raspisali o hrvatskom heroju i o njemu samo pisali riječi hvale. Sučićevu prvu asistenciju pogledajte OVDJE, drugu OVDJE, a gol odluke OVDJE.

Popularni TuttoMercato nije štedio epitete na sjajan nastup 'vatrenog'.

- Bio je lucidan u tome da dvaput pripremi pogodak Calhanogluu, a zatim je zapalio San Siro golom koji je Inter odveo u finale.

Eurosport Italia je napisao kako je ovo najvažniji gol u karijeri veznjaka.

- Njegov ulazak u igru zapravo je promijenio ovu utakmicu, a to se dogodilo zato što je bio iznimno lucidan u ključnim trenucima. Asistencija za 2-1 bila je uvod u sjajnu suradnju s Calhanogluom, koji mu je zatim uzvratio uslugu za pogodak, najvažniji u njegovoj karijeri.

Virgilio Italia je malo više bio kritičan, ali sve u svemu ga je nahvalio.

- Bilo je nekoliko manjih pogrešaka, ali njegov ulazak imao je golem utjecaj na utakmicu. S dvije asistencije i golom za 3:2 odlučio je utakmicu.

Talijanska Gazzetta je također nahvalila Hrvata.

- Sučić zaslužuje posebnu pohvalu. Promijenio je utakmicu, diktirao tempo i ubrzao protok lopte. Njegove dvije asistencije i pogodak bile su ključne za preokret.

Goste je u vodstvo doveo 'vatreni' Martin Baturina (23) na asistenciju Van der Brempta u 32. minuti. Bivši 'modri' zabio je gol s desetak metara nakon što je dobio povratnu loptu od Belgijca. Pucao je u daljnji kut nemoćnog Martineza i od stative zabio za vodstvo Coma.

Lucas Da Cunha je povećao vodstvo Coma na 2-0 u 48. minuti, a onda je na scenu stupio Petar Sučić s dvije asistencije i golom na samom kraju susreta za odlazak u finale. U dresu Intera je odigrao sveukupno 48 utakmica, zabio tri gola i podijelio pet asistencija. Početkom sezone stigao je iz Dinama za 14,6 milijuna eura. S milanskim velikanom ugovor ima do 2030. godine, a prema Transfermarktu vrijedi 30 milijuna eura. 

