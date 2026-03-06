Obavijesti

Sport

Komentari 0
UOČI VELIKOG DERBIJA

Talijani izvukli hit fotku Luke Modrića: 'Divio se tom idolu'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
Talijani izvukli hit fotku Luke Modrića: 'Divio se tom idolu'
Foto: Privatni album/Gazzetta dello Sport

Milan vs. Inter: derbi strasti i dječačkih snova! Modrić je od malena sanjao o Milanu, dok su Thuram i Darmian otkrili neočekivane simpatije

Admiral

Strast milanskog derbija, sudara Milana i Intera (nedjelja, 20.45), seže duboko u povijest grada mode. Ispod dresova i grbova za koje se danas bore, kriju se priče o dječačkim snovima koji su ponekad bili obojeni bojama najvećeg rivala. I to se vidi na starim fotografijama.

San u crveno-crnoj trenirci

Luka Modrić zavolio je Milan puno prije nego što je postao nogometna ikona. Nije imao ni 13 godina kada mu je otac poklonio trenirku Milana, prisjetila se Gazzetta. Od tog trenutka, nosio ju je stalno, danju i noću, s ponosom dječaka koji je već odabrao klub. Odrastao je diveći se idolu, kapetanu Hrvatske i desetki Milana, Zvonimiru Bobanu. Postoji fotografija koja govori sve: mali Luka u trenirci Milana, s peharom u ruci, okružen roditeljima.

San je prve obrise dobio s 11 godina, kada je s NK Zadrom stigao na turnir u Italiju. Danas, s 40 godina, Luka je srce veznog reda Massimiliana Allegrija i živi san dječaka koji pamti Bobanov genijalan gol vanjskom u derbiju prije 25 godina.

​- Kao dijete, puno sam gledao Serie A, a Milan mi je bio najdraži klub. U to vrijeme u Hrvatskoj puno smo pratili Milan jer je bio jedan od najpraćenijih klubova na svijetu - priznao je Modrić na predstavljanju.

Iznenađenja s druge strane grada

Modrićeva priča nije jedina koja dodaje posebnu draž gradskom rivalstvu. Jedan od ključnih napadača Intera, Marcus Thuram, također je kao dječak gajio simpatije prema "rossonerima". Iako je njegov otac Lilian bio stup obrane Juventusa, Marcus je priznao da je često navijao za glavne rivale očevih klubova. Odrastao je diveći se napadačima Milana poput Andrija Ševčenka i Hernána Crespa. Sličan put ima i Matteo Darmian. Iako je ponikao u Milanovoj akademiji i za njih debitirao, srce mu je od djetinjstva kucalo za Inter, unatoč tome što ga je otac, strastveni navijač Fiorentine, pokušao usmjeriti prema "violama".

S druge strane, postoje i oni čija je odanost neupitna od prvog dana. Federico Dimarco je "čisti" interist. Na utakmice na San Siro stric i djed vodili su ga kad je imao samo dvije ili tri godine, a njegovo mjesto bilo je na Curva Nord, srcu najvatrenijih navijača Intera. Njegova ljubav toliko je duboka da je, dok je bio na posudbi u Parmi, izjavio kako mu je "šteta" što je zabio gol protiv svog voljenog kluba. Njegov suigrač Nicolò Barella, iako primarno navijač Cagliarija, uvijek je imao "slabost" prema Interu zbog obitelji, a kao dječak je s ponosom nosio dresove Ronalda Fenomena i Alvara Recobe.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Olimpijka navukla tangice i bikini i klizala. I to jako brzo...
ALEX TOPI LED

FOTO Olimpijka navukla tangice i bikini i klizala. I to jako brzo...

Kanadska olimpijka Alexandra Ianculescu našla se u središtu pozornosti nakon što je objavila video u kojem na ledu kliže u donjem rublju. Odradila je puni krug na klizalištu i oduševila više od pola milijuna pratitelja
K(VAR) Poslušajte komunikaciju Kolarića i VAR sobe u situaciji kad je Raci trebao dobiti crveni!
SPORNA SITUACIJA

K(VAR) Poslušajte komunikaciju Kolarića i VAR sobe u situaciji kad je Raci trebao dobiti crveni!

U 17. minuti Ron Raci nedaleko od centra srušio je Daniela Adu-Adjeija. Kolarić, ali i VAR soba procijenili su kako je kazna za to žuti karton, no šef komisije Layec smatra kako je stoper Hajduka trebao biti isključen

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026