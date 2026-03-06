Talijani izvukli hit fotku Luke Modrića: 'Divio se tom idolu'

Strast milanskog derbija, sudara Milana i Intera (nedjelja, 20.45), seže duboko u povijest grada mode. Ispod dresova i grbova za koje se danas bore, kriju se priče o dječačkim snovima koji su ponekad bili obojeni bojama najvećeg rivala. I to se vidi na starim fotografijama.

San u crveno-crnoj trenirci

Luka Modrić zavolio je Milan puno prije nego što je postao nogometna ikona. Nije imao ni 13 godina kada mu je otac poklonio trenirku Milana, prisjetila se Gazzetta. Od tog trenutka, nosio ju je stalno, danju i noću, s ponosom dječaka koji je već odabrao klub. Odrastao je diveći se idolu, kapetanu Hrvatske i desetki Milana, Zvonimiru Bobanu. Postoji fotografija koja govori sve: mali Luka u trenirci Milana, s peharom u ruci, okružen roditeljima.

San je prve obrise dobio s 11 godina, kada je s NK Zadrom stigao na turnir u Italiju. Danas, s 40 godina, Luka je srce veznog reda Massimiliana Allegrija i živi san dječaka koji pamti Bobanov genijalan gol vanjskom u derbiju prije 25 godina.

​- Kao dijete, puno sam gledao Serie A, a Milan mi je bio najdraži klub. U to vrijeme u Hrvatskoj puno smo pratili Milan jer je bio jedan od najpraćenijih klubova na svijetu - priznao je Modrić na predstavljanju.

Iznenađenja s druge strane grada

Modrićeva priča nije jedina koja dodaje posebnu draž gradskom rivalstvu. Jedan od ključnih napadača Intera, Marcus Thuram, također je kao dječak gajio simpatije prema "rossonerima". Iako je njegov otac Lilian bio stup obrane Juventusa, Marcus je priznao da je često navijao za glavne rivale očevih klubova. Odrastao je diveći se napadačima Milana poput Andrija Ševčenka i Hernána Crespa. Sličan put ima i Matteo Darmian. Iako je ponikao u Milanovoj akademiji i za njih debitirao, srce mu je od djetinjstva kucalo za Inter, unatoč tome što ga je otac, strastveni navijač Fiorentine, pokušao usmjeriti prema "violama".

S druge strane, postoje i oni čija je odanost neupitna od prvog dana. Federico Dimarco je "čisti" interist. Na utakmice na San Siro stric i djed vodili su ga kad je imao samo dvije ili tri godine, a njegovo mjesto bilo je na Curva Nord, srcu najvatrenijih navijača Intera. Njegova ljubav toliko je duboka da je, dok je bio na posudbi u Parmi, izjavio kako mu je "šteta" što je zabio gol protiv svog voljenog kluba. Njegov suigrač Nicolò Barella, iako primarno navijač Cagliarija, uvijek je imao "slabost" prema Interu zbog obitelji, a kao dječak je s ponosom nosio dresove Ronalda Fenomena i Alvara Recobe.