Talijani: Lazio želi Dinamovog stopera, sprema 10 milijuna€?

Susret Dinama i FCSB-a u 7. kolu Europske lige | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Sergi Dominguez (21) oduševio je igrama u Dinamu ove sezone, a primijetili su to i inozemni klubovi koji su zainteresirani za Španjolca. Lazio je spreman ponuditi i do 10 milijuna eura, prenosi La Repubblica.

Talijanski list navodi kako rimski klub vidi Domingueza kao jednog od nositelja momčadi u budućnosti, a sviđa im se i to što je Dominguez prošao Barceloninu školu nogometa. 

Talijanski mediji navode da Dinamo Domingueza neće pustiti za manje od 10 milijuna eura, što je Lazio spreman platiti. Štoviše, skauti "nebesko-plavih" pratili su Domingueza uživo na utakmici protiv Rijeke. 

Podsjetimo, Dominguez je u Dinamo stigao prošlog ljeta iz Barcelone za 1,2 milijuna eura, uz postotak od budućeg transfera. Za "modre" je odigrao 38 utakmica. 

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Ovo je Livajina nova vila na Šolti: 'Vrijedi do 1,8 mil. €'
EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE

FOTO Ovo je Livajina nova vila na Šolti: 'Vrijedi do 1,8 mil. €'

Bračni par Livaja zemljište na Šolti kupio je za 210.000 eura, susjed im je Ivan Rakitić. Stručnjak za nekretnine otkriva nam sve o vrijednosti na toj lokaciji
EKSKLUZIVNE FOTKE Evo kako izgleda vila Marka Livaje. Na Šolti je odmah iznad Rakitićeve
IZGRADILI OAZU MIRA

EKSKLUZIVNE FOTKE Evo kako izgleda vila Marka Livaje. Na Šolti je odmah iznad Rakitićeve

Livaja i supruga sagradili luksuznu vilu na Šolti, a trošak doseže blizu milijun eura. Na zemljištu i pomoćni objekt. Bit će susjedi s Rakitićem

