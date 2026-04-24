Talijani: Lazio želi Dinamovog stopera, sprema 10 milijuna€?

Sergi Dominguez (21) oduševio je igrama u Dinamu ove sezone, a primijetili su to i inozemni klubovi koji su zainteresirani za Španjolca. Lazio je spreman ponuditi i do 10 milijuna eura, prenosi La Repubblica.

Talijanski list navodi kako rimski klub vidi Domingueza kao jednog od nositelja momčadi u budućnosti, a sviđa im se i to što je Dominguez prošao Barceloninu školu nogometa.

Talijanski mediji navode da Dinamo Domingueza neće pustiti za manje od 10 milijuna eura, što je Lazio spreman platiti. Štoviše, skauti "nebesko-plavih" pratili su Domingueza uživo na utakmici protiv Rijeke.

Podsjetimo, Dominguez je u Dinamo stigao prošlog ljeta iz Barcelone za 1,2 milijuna eura, uz postotak od budućeg transfera. Za "modre" je odigrao 38 utakmica.