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Talijani: Marcelo Brozović ima novi klub, plaća mu je 10 mil. €

Piše Jakov Drobnjak,
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Talijani: Marcelo Brozović ima novi klub, plaća mu je 10 mil. €
Foto: Ahmed Yosri/REUTERS
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Brozović pred potpisom za Al Sadd! U Kataru ga čeka plaća od 10 milijuna eura i društvo zvijezda, a povratak u Europu pada u vodu

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Katarski mediji objavili su kako tamošnji prvak Al Sadd pregovara s Marcelom Brozovićem (33), a sada su vijest potvrdili i talijanski mediji. Insajder Nicolo Schira objavio je kako je dogovor praktički postignut te se završavaju posljednji detalji. Brozović bi trebao potpisati na jednu sezonu, uz opciju produljenja na još jednu, a plaća će mu biti oko 10 milijuna eura godišnje.

Iako je cijelo ljeto bio slobodan agent te ga se jako povezivalo s povratkom u Europu, Brozović će nastaviti karijeru na bliskom istoku. Za njega je bio zainteresiran Juventus, a navodno je pregovarao i s Fiorentinom, ali do konačnog dogovora nije došlo. Brozović će zarađivati manje nego u Al Nassru, ali i dalje puno više nego što bi dobio u Italiji.

Al Sadd najtrofejniji je klub katarskog prvenstva s 19 titula te je dva puta bio prvak Azije. Brozovića će dočekati neka poznata imena, kao što su Alessio Romagnoli, osvajač titule s Milanom, te Roberto Firmino, dugogodišnji napadač Liverpoola s kojim je osvojio Premier ligu te Ligu prvaka.

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