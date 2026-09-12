Talijani: Marcelo Brozović ima novi klub, plaća mu je 10 mil. €

Katarski mediji objavili su kako tamošnji prvak Al Sadd pregovara s Marcelom Brozovićem (33), a sada su vijest potvrdili i talijanski mediji. Insajder Nicolo Schira objavio je kako je dogovor praktički postignut te se završavaju posljednji detalji. Brozović bi trebao potpisati na jednu sezonu, uz opciju produljenja na još jednu, a plaća će mu biti oko 10 milijuna eura godišnje.

🚨 Excl. - Marcelo #Brozovic is one step away to sign for #AlSadd as a free agent. Contract until 2028. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 11, 2026

Iako je cijelo ljeto bio slobodan agent te ga se jako povezivalo s povratkom u Europu, Brozović će nastaviti karijeru na bliskom istoku. Za njega je bio zainteresiran Juventus, a navodno je pregovarao i s Fiorentinom, ali do konačnog dogovora nije došlo. Brozović će zarađivati manje nego u Al Nassru, ali i dalje puno više nego što bi dobio u Italiji.

Al Sadd najtrofejniji je klub katarskog prvenstva s 19 titula te je dva puta bio prvak Azije. Brozovića će dočekati neka poznata imena, kao što su Alessio Romagnoli, osvajač titule s Milanom, te Roberto Firmino, dugogodišnji napadač Liverpoola s kojim je osvojio Premier ligu te Ligu prvaka.