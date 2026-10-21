Talijani oduševljeni Baturinom: Miran kao da je veteran, a uz to pokriva cijeli teren. Čudesan je!

Como je deklasirao Manchester United 4-1 u trećem kolu Lige prvaka i priredio povijesni spektakl za svoje navijače. Jedan od ključnih igrača u momčadi Cesca Fabregasa ponovno je bio hrvatski reprezentativac Martin Baturina, čiji su nastup talijanski novinari nagradili visokim ocjenama.

Igra s mirnoćom veterana

Talijanski sportski portali redom su hvalili izvedbu dvadesettrogodišnjeg hrvatskog veznjaka. Calciomercato mu je dao ocjenu 7 uz vrlo jasan opis njegove zrelosti na terenu. Istaknuli su da Baturina "igra s osobnošću i mirnoćom tridesetogodišnjaka".

Cesc Fabregas on Martin Baturina: “He’s improving more and more, and he has incredible talent. I told him that if, in a few years, he isn’t playing for a big club and scoring on Champions League nights, then something will have gone wrong.” [Sky / @AlfredoPedulla] https://t.co/oVnENnD3Pu — TheCroatian (@TheCroatian_) October 21, 2026

Prema njihovom izvještaju, djeluje kao "igrač koji pokriva cijeli teren". Posebno su istaknuli njegovu vještinu jer on "igra đonom i oduzima lopte" u sredini terena. Njegova smirenost bila je ključna u potpunoj dominaciji nad engleskim veznim redom.

Eurosport mu je također dodijelio sedmicu, naglasivši kako "možda nije bio izravna opasnost po gol, ali je gotovo uvijek bio neuhvatljiv između linija". Uz to je iznudio "značajan broj prekršaja" i pokazao veliku dozu energije u obrambenim zadacima. Virgilio Sport složio se s tom ocjenom te je također naglasio njegovo "žrtvovanje u fazi obrane".

Magija protiv Dalota

Baturina je pozornost publike privukao već u dvanaestoj minuti spektakularnim potezom koji je pokazao razinu samopouzdanja momčadi Coma. Veznjak je u jednom primanju povukao loptu unatrag i potom je petom gurnuo kroz noge Diogu Dalotu. Bio je to trenutak koji je podigao publiku na noge i najavio tešku večer za obranu gostiju.

Njegov najvažniji konkretan doprinos rezultatu zbio se početkom drugog poluvremena. Akcija za drugi gol započela je upravo njegovim odličnim pregledom igre. Baturina je fantastično pronašao Nica Paza između linija, a ovaj je iz prve proslijedio loptu do Tasosa Douvikasa koji je rutinski zabio za 2-0.

U prvom dijelu kreirao je još jednu sjajnu priliku za Grka, no Douvikas tada nije uspio svladati golmana. Baturina je igrao do 64. minute kada ga je zamijenio Maxence Caqueret, ispraćen pljeskom domaćih navijača. Prema podacima analitičkih platformi, tu je veliku večer završio s ocjenom 7,6.

Cijena odletjela u nebo

Talijanski mediji u analizama napominju kako su ovakve europske predstave dodatno privukle bogate udvarače. Zanimljivo je da upravo Manchester United, kojeg je Baturina sinoć pomogao srušiti, već neko vrijeme prati njegov razvoj. Engleski velikan sada je iz prve ruke mogao vidjeti što hrvatski veznjak donosi na teren.

🇭🇷🔵 Martin Baturina vs. Manchester United: 64' - Minutes played 50 - Touches 36/38 (95%) - Accurate passes 24/26 (92%) - Passes in opposition half 3 - Key passes 2 - Interceptions 2(1) - Dribbles (acc.) 4 - Progressive carries 7(4) - Ground duels (won) 3 - Recoveries https://t.co/vVd1Tn8pFh — Croatian Football  (@CroatiaFooty) October 21, 2026

Uz klub s Old Trafforda, među zainteresiranim premierligašima spominje se i Aston Villa. No, Como je itekako svjestan kakvog dragulja ima u svojoj svlačionici i neće ga pustiti ispod cijene. Talijanski prvoligaš navodno ga cijeni na ogromnih 50 milijuna eura.

S obzirom na to da Baturina ima čvrst ugovor koji traje sve do lipnja 2030. godine, Como ima savršen pregovarački položaj. Svaki potencijalni kupac morat će poslati iznimno bogatu ponudu kako bi slomio otpor talijanskog kluba. Do tada, Baturina ostaje jedan od najvažnijih kotačića u stroju Cesca Fabregasa.

*uz korištenje AI-a