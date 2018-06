Talijani prejaki: Jug ispao iz polufinala LP-a od Pro Recca...

Domaćin ovogodišnjeg završnog turnira vaterpolske Lige prvaka, talijanski Pro Recco, pobijedio je dubrovački Jug CO sa 9-8 (3-2, 1-1, 2-2, 3-3) u polufinalnom dvoboju odigranom u petak u Genovi pa će se u subotu boriti za naslov europskog prvaka protiv grčkog Olympiacosa koji je sa 6-4 nadigrao španjolsku Barcelonetu u prvom polufinalu.

Najbolji pojedinac utakmice bio je vratar Pro Recca Stefano Tempesti koji je zaustavio čak 20 udaraca dubrovačkih vaterpolista, dok je na drugoj strani kapetan Juga CO Marko Bijač imao samo deset obrana.

Loren Fatović je sa dva pogotka bio najbolji strijelac Juga, dok su po jedan gol postigli Joković, Garcia, Ivanković, Rašović, Renzuto i Benić. Kod Pro Recca najbolji je s tri pogotka bio Filip Filipović, a dva gola postigao je Di Fulvio.

Pro Recco je bolje otvorio dvoboj i poveo 3-1. Jug je najbolje razdoblje imao od 10. do 19. minute utakmice, kad su Dubrovčani zaostatak od 2-4 pretvorili u prednost 5-4. No, tada su suci u međusobnom naguravanju Lončara i Gitta vidjeli razlog da obojici pokažu crveni karton, čime je bitno oslabljena momčad Juga, koja je ostala bez prvog centra. S tri pogotka u nizu Talijani su poveli 7-5 i prednost održavali do kraja utakmice.

U prvom polufinalu grčki Olympiacos je svladao Barcelonetu sa 6-4 (1-1, 2-2, 1-1, 2-0), a hrvatski vratar Josip Pavić ponovno je bio najbolji igrač pobjedničke momčadi sa 11 obrana, dok je Andro Bušlje sa dva pogotka bio najbolji strijelac utakmice.

Jug CO će u subotu od 19 sati igrati utakmicu za 3. mjesto protiv Barcelonete, a od 20.30 sati će se za naslov europskog prvaka boriti Pro Recco i Olympiacos. Grci su svoj jedini naslov osvojili 2002. godine, a Pro Recco je posljednji od rekordnih osam naslova osvojio 2015. godine, kada su u finalu Talijani bili bolji od riječkog Primorja.