Talijani tvrde: U Milanu ne žele odustati, opet kreću po Olma!

Iako je iz Dinama u redove njemačkog RB Leipziga otišao na zimu, Dani Olmo (22) bi prema pisanju talijanskim medija mogao promijeniti klub. U višu brzinu će ubaciti Milan i krenuti po mladog Španjolca

<p>Nakon korona pauze <strong>Dani Olmo </strong>(22) napokon je počeo redati nastupe u dresu <strong>RB Leipziga</strong>. Trener <strong>Julian Nagelsmann</strong> počeo je računati na njega, a u <strong>Dinamu </strong>samo polako gledaju prema klauzulama kad će Olmovi nastupi i golovi početi stavljati dodatne milijune na račun kluba. No, moglo bi se dogoditi da Olmo ubrzo završi svoju njemačku epizodu.</p><p>Naime, <a href="https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/tmw-milan-torna-di-moda-dani-olmo-la-situazione-1405171" target="_blank">prema pisanju talijanskog Tuttomercata</a>, mladi Španjolac velika je želja <strong>Ralfa Rangnicka</strong> koji stiže na San Siro, a kako ga nisu uspjeli dovesti iz Dinama, možda ga uspiju dovesti iz Leipziga. Pogledom na trenutačni roster, očito je da su Milanovi pregovarači 'doktori' za posudbe s opcijom otkupa ugovora, pa bi nešto takvo moglo biti ponuđeno i za Olma.</p><p>Olmo namjerava doći u Zagreb po svoju medalju za naslov prvaka tekuće sezone, a do tada bi se moglo znati i nešto više. </p><p>- Namjeravam doći u Zagreb po svoju medalju za naslov prvaka! Nadam se da će biti moguće. To mi je peti naslov prvaka s Dinamom, imam i tri osvojena Kupa, i meni se piše ovosezonski naslov prvaka. Toliko trofeja, a imam samo 22 godine, na to sam jako ponosan. Sve medalje osvojene s Dinamom posebno čuvam, one će uvijek ostati na posebnom mjestu, bez obzira na sve što ću napraviti u budućnosti. Dinamo mi je pružio priliku, tu sam postao španjolski reprezentativac, to se ne zaboravlja - rekao je prije dva tjedna Olmo <a href="https://sportske.jutarnji.hr/sn/nogomet/hnl/s-bjelicom-se-cujem-gotovo-svaki-tjedan-zbog-njega-sam-postao-bolji-igrac-u-zagreb-dolazim-po-medalju-15004477" target="_blank">za Sportske novosti</a>.</p>