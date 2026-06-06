Talijani: Vlašić je želja velikana iz Italije. U igri je 15 mil. eura

Nakon sjajne sezone u Torinu, Nikola Vlašić (28) postao je zanimljiv mnogim klubovima na Čizmi i u Europi. Već je duže vremena vođa Torina, nedavno ga je hvalila i Gazzetta dello Sport, a ako dođe dobra ponuda možda i promijeni sredinu. Kako navodi Corriere dello Sport, za hrvatskog veznjaka zainteresirana je Roma.

Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-agency.net

"Roma traži talent, golove i konkretnost. U fokusu su ofenzivni vezni igrači koji mogu kreirati razliku u završnici, ali i odraditi zahtjevan posao u oba smjera – od agresivnog presinga i osvajanja lopte do brzih reakcija na odbijance i tranzicije. Na vrhu liste želja trenera Rome nalazi se jedno ime koje se neprestano ističe – Nikola Vlašić. Hrvatski reprezentativac utjelovljuje profil igrača kakav trener Giallorossa posebno cijeni: nogometaša koji uz kvalitetu i kreativnost u posljednjoj trećini terena donosi i energiju, intenzitet te spremnost da se podredi momčadi i odradi zahtjevne obrambene zadatke", pišu Talijani.

Zbog toga bi Roma mogla i poslati ozbiljan novac put Torina, a spominje se cifra između 12 i 15 milijuna eura. Roma je izborila Ligu prvaka, što bi zasigurno Vlašiću bio dodatan motiv da ode u glavni grad Italije i tamo pokaže znanje. Također, Roma vjeruje kako bi Torino mogao biti raspoložen za prodaju jer Vlašić još godinu danu pod ugovorom.

Vlašić je za Torino odigrao 143 utakmice, zabio 22 gola te 19 puta asistirao. Prošla sezona bila mu je najbolja u dresu Torina te je podigao formu pred Svjetsko prvenstvo. Sada ga čeka prijateljska utakmica sa Slovenijom gdje će se dodatno pokušati nametnuti Zlatku Daliću, a svakako će biti bitan igrač na Mundijalu.

