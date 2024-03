Talijanska zvijezda ponovno je optužena zbog klađenja: Nije završio prvu kaznu, stigla druga

Dobio je suspenziju od nogometa na deset mjeseci zbog klađenja još dok je igrao u Serie A, a onda je mladog nogometaša Newcastlea Sandra Tonalija (23) dočekala još jedna optužba zbog klađenja na Otoku. Sad je dočekao i novu kaznu.

Zbog kršenja pravila, odnosno klađenja kao profesionalni sportaš, Tonali će dobiti i dodatnu kaznu na spomenutih osam mjeseci. Stigao je iz Milana u 'svrake' za 64 milijuna eura u srpnju prošle godine, a prva suspenzija mu traje do kraja kolovoza ove godine. No, to neće biti kraj njegovom izbivanju iz nogometa.

Foto: Bradley Ormesher/NEWS SYNDICATIO

Još nije poznato kolika će nova kazna biti, ali zna se da se Tonali kladio na mečeve između kolovoza i rujna prošle godine. Talijan ima vremena do 5. travnja da odgovori na optužbe. Klub je objavio da stoje uz igrača, a na njemu je sad da pripremi žalbu.