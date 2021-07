Roberto Mancini zna da je ovo kratak turnir u kojemu prekidi mogu biti ključni. Zato je nazvao Giannija Vija i to bi mu se isplatilo, ispričao je nekoć veliki talijanski golman te trener Walter Zenga (61).

A spomenuti Vio talijanski je bankar i veliki zaljubljenik u nogomet. Dok je bio trener četvrtoligaša Quinto di Trevisa, Vio se fokusirao na usavršavanje prekida.

Ključ u njegovoj momčadi bila su dva blizanca koji su bili slični pa protivnički igrači nisu znali koga čuvati. Dečki su trpali nemilice. To je bila osnova za njegov završni rad u kojem se bavio prekidima, a rad je kasnije pretvorio u knjigu “Dodatnih 30 posto”.

- Sve što ću reći jest da morate detaljno analizirati svakog svojeg igrača i naći mu specifičnu zadaću tijekom prekida. Najvažniji je tajming - rekao je Vio jednom prilikom.

Knjiga je 2005. došla do Zenge, koji je tad vodio Crvenu zvezdu i srpski klub radio je po tim smjernicama. Kad je otišao u Cataniju, Zenga je inzistirao da mu u stožeru bude Vio.

No on se nije želio odreći posla u banci pa je Zenga dogovorio da avionom dolazi četvrtkom i bude u klubu do nedjelje. Od 44 gola koje je Catania zabila i spasila se od ispadanja, čak 17 ih je palo iz prekida. Mancini je znao čiji broj mora okrenuti.