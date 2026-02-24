Talijanski mediji u šoku: Ovo je povijesna sramota Intera. Ispao je od norveških 'salmonara'

Potop, šok i povijesna sramota. San o europskom preokretu pretvorio se u najgoru noćnu moru za Inter, koji je nakon prošlogodišnjeg finala Lige prvaka ove sezone nastup završio već u šesnaestini finala. Norveški Bodø/Glimt, momčad iz grada koji ne bi mogao napuniti ni polovicu San Sira, izbacio je lidera talijanskog prvenstva s ukupnih 5-2, a talijanski mediji ne štede riječi kako bi opisali razmjere debakla koji je odjeknuo Apeninskim poluotokom.

Očekivala se misija preokreta, no kako piše novinska agencija ANSA, "ona nikada nije ni započela". Nakon poraza 3-1 u Norveškoj, "nerazzurri" su na svom terenu ponovno poraženi, ovaj put 2-1, u utakmici koja je razotkrila sve slabosti momčadi Cristiana Chivua i zapečatila jednu od najbolnijih europskih večeri u povijesti kluba.

San Siro zanijemio nakon kolosalne pogreške

Iako je Inter od početka dominirao posjedom i stvarao prilike, mreža norveškog prvaka ostala je netaknuta. A onda, u 58. minuti, trenutak koji je prelomio utakmicu i, pokazalo se, cijeli dvoboj. Stoper Manuel Akanji, jedan od najpouzdanijih igrača sezone, napravio je, kako piše Il Fatto Quotidiano, "kolosalnu glupost". Njegovo pogrešno dodavanje na rubu kaznenog prostora poklonilo je loptu Norvežanima, a nakon što je Yann Sommer obranio prvi udarac, bivši igrač Milana Jens Petter Hauge pospremio je odbijanac u mrežu za vodstvo gostiju.

Bio je to šok od kojeg se Inter nije oporavio. Håkon Evjen je u 72. minuti povisio na 2-0 i potvrdio povijesni prolazak svoje momčadi u osminu finala, dok je utješni gol Alessandra Bastonija u 76. minuti poslužio samo za statistiku. "Misija preokreta je propala: Inter je izvan Lige prvaka", sažeto je zaključio Tuttosport.

Foto: Claudia Greco

'Potres u talijanskom nogometu'

Naslovnice talijanskih sportskih dnevnika dan nakon utakmice bile su jednoglasne. La Gazzetta dello Sport poraz naziva "potpunim kolapsom" i "povijesnom sramotom", dok drugi mediji govore o "potresu u talijanskom nogometu". Analitičari ističu da je Inter platio danak aroganciji iz prve utakmice, kada su očito podcijenili protivnika, misleći da će za pobjedu biti dovoljno "samo izaći na teren".

Nakon poraza u Norveškoj, iz Interovog tabora stizale su pritužbe na zaleđeni umjetni teren, na kojem se ozlijedio i kapetan Lautaro Martínez, no na San Siru, kako piše ANSA, "nije bilo alibija". Bodø/Glimt, kojeg su talijanski mediji nakon čuvene pobjede nad Romom 6-1 prozvali "salmonari" (ribari lososa), još je jednom dokazao da je "duboko neprobavljiva namirnica za talijanski nogomet", podsjećajući i na prethodne uspjehe protiv Lazija.

Foto: Claudia Greco

Barella: Zasluženo su prošli, ali cilj je Scudetto

Jedan od rijetkih koji je smogao snage stati pred kamere bio je Nicolò Barella, koji je priznao superiornost protivnika, ali i potražio alibi u novom formatu natjecanja.

​- Primili smo gol nakon individualne pogreške, to se događa. Najteže je bilo probiti njihov blok, a u tome nismo uspjeli. Čestitke Bodøu, pobijedili su nas u obje utakmice i zasluženo prošli dalje.

Barella je ipak dodao:

​- Razočaranje postoji jer se želimo natjecati na svim frontovima. Ali ovo je razlika kad ne završiš među prvih osam momčadi zbog penala u 90. minuti. Da nije bilo toga, izbjegli bismo ove dvije utakmice i putovanje u Norvešku. Sada je cilj Scudetto, ali to je bio cilj od početka sezone.

Dok se Inter sada okreće obrani deset bodova prednosti u Serie A, talijanska javnost ostaje šokirana ispadanjem momčadi koja je trebala biti glavni adut talijanskog nogometa u Europi. Umjesto toga, postali su najnovija žrtva male, ali hrabre norveške momčadi koja nastavlja pisati povijest.