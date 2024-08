Tamnoputi sudac sudio Kovačiću i Gvardiolu. Tek je drugi ikada u Premier ligi i bivši je vatrogasac

Manchester City je u 2. kolu Premier lige dočekao Ipswich. 'Građani' su u susret ušli kao veliki favorit, no na opći šok prisutnih gledatelja na Etihadu gosti su poveli već u 7. minuti nakon greške Cityjeve obrane. Strijelac je bio Szmodics.

Uslijedio je 'građanski pokret' i City je u svega četiri minute utrpao tri komada!

Haaland utrpao dva komada

Prvo je penal izborio Savinho i nakon kratkog pregleda VAR snimke i intervencije glavnog suca Sama Allisona momčad Pepa Guardiole dobila je šansu izjednačiti iz penala. Precizan u 11. minuti bio je Erling Haaland.

Tri minute kasnije, Savinho je odlično proigrao Kevina De Bruynea, a ponajbolji veznjak svijeta bio je nepogrješiv.

Već u 15.minuti Ipswicheve lađe su u potpunosti potonule jer Haaland je iskoristio neporeznost gostujuće obrane i zabio svoj drugi danas. Kako je postigao jedan zgoditak i u prošlom kolu, već je na tri.

Od prve minute su krenuli hrvatski reprezentativci Mateo Kovačić i Joško Gvardiol.

Bivši vatrogasac uskočio kao zamjena

No, ono po čemu je ovaj susret specifičan i što se odmah moglo primijetiti je da je glavni čovjek na terenu, sudac Sam Allison (43), tamnoput. To samo po sebi nije neka vijest, međutim prava je rijetkost da tamnoputi sudac sudi utakmicu Premier lige! To je potvrdila i činjenica da je Allison tek drugi tamnoputi sudac u povijesti Premier lige i prvi od Uriaha Rennieja, koji je zadnje odsudio 2008. godine.

Cityjev susret je, ustvari, trebao suditi Michael Salisbury, no došlo je do promjene u posljednji tren i Allison, koji inače sudi Championship, uskočio je u njegove kopačke.

Inače, Allison je bivši vatrogasac, a svoj sudački debi u Premier ligi imao je u prosincu 2023. godine kada je sudio dramatičnu utakmicu između Sheffield Uniteda i Luton Towna (2-3).