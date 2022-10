Teklić: U Varaždinu se osjećam kao Livaja u Splitu. Da me zove Dinamo, bio bi mi zadnja opcija

Trebao je to biti povratak na Poljud u velikom stilu, kao jedan od najboljih veznih igrača na početku nove sezone, Tonio Teklić (23) trebao je predvoditi Varaždin u ogledu s Hajdukom. Ali, ispriječio se žuti karton koji mu je pokazao sudac Dario Bel. Karton zbog kojeg je Teklić gotovo zaplakao.

- Bilo mi je jako žao, mislim da se to vidjelo i po mojoj reakciji. Sigurno nije bilo namjerno, dogodilo se u žaru borbe, od prevelike želje. Svaku utakmicu igram s istom željom, bez obzira jesu li na drugoj strani Dinamo, Hajduk, Istra... i u svakoj želim pobijediti – kazao je Teklić i dodao:

- Prošlo mi je kroz glavu da neću moći igrati doma, pred svojom publikom, pred svojim prijateljima. Svaki put kad sam slobodan znam se zaletjeti do Splita i pogledam utakmicu. Jedva sam čekao istrčati na Poljud, ali eto, ovaj put ću morati gledati s tribina.

Jesi li iznenađen koliko se od početka sezone piše o tebi?

- Iskreno, bio sam svjestan svoje kvalitete, zato sam i otišao u Varaždin. Rekao bih da zaslužujem ovo što mi se događa. Toliko toga sam prošao u nogometu i nadam se da ću ovako nastaviti i da ću jednog dana i uspjeti. Gledao sam emisiju 'Stadion', Samir Toplak je rekao da mi treba povjerenje i ja bih se složio s njim, teško je nešto napraviti ako ne dobiješ priliku za to.

Je li u Varaždinu manji pritisak?

- Sigurno da je. To sam prvi osjetio, ali pravu priliku u Hajduku nisam dobio. Ovo je moja prva sezona u kojoj igram u kontinuitetu i odmah se pokazuje ono što je većina ljudi pričala o meni i mojoj igri.

Zašto nisi dobio priliku u Hajduku?

- To bih i ja volio znati, to je više pitanje za sve trenere koji su me vodili nego za mene. Uvijek sam davao sve od sebe i uvijek ću davati, bez obzira gdje igram. Tako sam odgojen, iz takve sam obitelji. Iskreno, nismo imali puno, sve smo stvorili svojim radom i trudom i uvijek ću ostati na zemlji, nikad neću gledati stvari na drugi način. Ponizno idem dalje...

Jesi li imao drugih ponuda proteklog ljeta?

- Ne...

Carević kaže da si najbolji veznjak HNL-a.

- Lijepo je to čuti, koristim priliku da mu se zahvalim na lijepim riječima. Uživam u Varaždinu, uživam u utakmicama. I nisam ja sam. Dobro igra i Šego, ali izdvojio bih i Ćubelića, Škaričića, Bulata, Radoševića. To je dobar spoj našeg dalmatinskog dišpeta i ove domaće dobrote. Dobra smo ekipa, dobra klapa i zato dobro i guramo.

Gdje se vidiš u idućoj sezoni?

- Trenutno sam igrač Varaždina s kojim me ugovor veže do ljeta 2024. godine.

Što ako te bude zvao Dinamo?

- Ako me bude zvao Dinamo to znači da će biti i drugih ponuda, tako da bi mi Dinamo bio zadnja opcija. Moj cilj je prije svega da i dalje budem ponizan i da igram kako želim i volim. Vidim se jednog dana možda u Hajduku. Svi znamo što Hajduk znači svima nama.

Je li veliki pritisak igrati u Hajduku?

- Za mene to nije bio pritisak, više je to bila čast i ponos. Cijeli život sam tu, živim u Solinu, znam kako ljudi u Splitu razmišljaju.

Da te Hajduk sad pozove?

- Ne znam što bih rekao.

Spominje li se u Varaždinu Europa ili samo ostanak?

- Kada smo ušli u Prvu ligu, Matej Senić je u izjavi za HNTV najavio borbu za Europu i otišao u Zrinjski. On je za sada ispao prorok, vidjet ćemo...

Što može Varaždin na Poljudu?

- Svaku utakmicu ulazimo neopterećeno. Igramo savršen nogomet a nemamo što izgubiti. Dat će sve od sebe, ali nešto se pita i Hajduk. Ako Hajduk bude na nivou, bit će nam jako teško. Mislim da će biti dobra utakmica, s puno šansi, kao i ona prva. Hajduk je u Varaždinu pobijedio 2-0 s dva udarca u okvir.

Za koga ćeš navijati u subotu?

- Za svoj klub....

Koji je tvoj klub?

- To ću ostaviti za sebe.

Zove li te itko iz Hajduka?

- Nakon pet utakmica mi je Nikoličius poslao poruku i čestitao na dobrim igrama.

Zaustavljaju li te navijači Varaždina po gradu?

- Znam kako je Livaji u Splitu, a ja se u Varaždinu osjećam kao Livaja u Splitu.

Što ti govore navijači Hajduka?

- Puno njih znam, s nekima sam i trenirao. Uvijek mi šalju poruke, zaustavljaju i pitaju kada ću se vratiti. Ja im odgovaram da se nadam da jednoga dana hoću.

Je li Split malen za tebe i Livaju?

- Bili smo skupa tu, očito nije.

U Splitu si i kako bi promovirao 18. izdanje nogometnog turnira "Prvi koraci", na kome si i sam nastupao. Turnir se održava 6-9. listopada i na njemu sudjeluje 138 ekipa u šest muških i jednoj ženskoj kategoriji.

- Ne mogu se baš previše sjetiti tih dana, ali kada su turniri u mlađim kategorijama imaš poseban osjećaj. Tek ulaziš u svijet nogometa. Ime turnira sve govori. Tu sam i ja napravio svoje prve korake. Kroz turnir je prošlo dosta igrača koji igraju na vrhunskom nivou. Čestitao bih svom treneru Franku Bogdanu što ovaj turnir raste iz godine u godinu. Sjećam se svog prvog turnira za Hajduk u Tomislavgradu. Tu sam odmah proglašen za najboljeg igrača, zatim turnira u Istri. U grupi smo bili s Udineseom i Dinamom. Osvojili smo turnir, bio sam najbolji igrač. Ta dva turnira se posebno sjećam što se tiče mlađih uzrasta.



Najčitaniji članci