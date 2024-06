Dalić je imao skoro dvije minute da promijeni izvođača. Perišić je s Petkom razgovarao 37 sekundi

Semafor je pokazivao 77:05 minuta. Neumorni Lovro Majer, u stilu Nikole Jurčevića protiv Njemačke 1996. na Euru, pritiskao je španjolske igrače i u tom presingu presjekao loptu. Četiri sekunde kasnije Bruno Petković imao je loptu u nogama, Rodri ga je sapleo, a sudac Michael Oliver pokazao je na bijelu točku.

Pokretanje videa... 00:54 Dalić nakon teškog poraza od Španjolske | Video: 24sata/pixsell

Ivan Perišić, kapetan u tim trenucima, desetak je sekundi protestirao sucu što nije dao i crveni karton Rodriju, a Petković je još u padu zgrabio loptu u ruke i nije je ispuštao. S jasnom namjerom da puca jedanaesterac.

Kad je sat pokazivao 77:54 minute, Perišić je došao do Petkovića. Razgovarali su 37 sekundi, bez velike gestikulacije, nije se vidjelo ni prepiranje ni bodrenje, a kad je sat pokazivao 78:31 minutu, Perija se krenuo udaljavati od Petka, dok je Dinamov napadač fokusirano gledao loptu i čekao sučev znak. Nakon 79:02 minute opalio je loptu i Simon mu je obranio...

Berlin: Susret Španjolske i Hrvatske u 1. kolu skupine B na Europskom prvenstvu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Petković nije smio pucati penal jer je na njemu bio prekršaj. Nema isticanja ega, moraju se poštovati stariji igrači i to ćemo riješiti. Trebali su pucati Perišić ili Majer - rekao je Zlatko Dalić jutro nakon poraza od Španjolske 3-0.

Petković se, doznajemo, ispričao suigračima. Baš kao što je napravio i u listopadu, kada je nezaliječen igrao protiv Turske u kvalifikacijskom porazu 1-0 u Osijeku pa kasnije priznao:

- Odigrao sam 30-ak utakmica u Dinamu kad su mi rekli da ne bih trebao, a ja sam rekao da mogu. U toj želji da pomognem ponekad pretjeram i u ovom slučaju, moja je pogreška. Isključivo moja i preuzimam odgovornost za to. Vidio sam da se tražilo krivca, nagađalo kako su mi liječnici i treneri dopustili da igram, ali nagledao sam se suigrača, i u Dinamu i u reprezentaciji i u inozemstvu kad igrač nije po svim parametrima spreman, ali glava želi. U dosta slučajeva to ispadne dobro, ali kad ispadne loše, traže se krivci. U ovom sam slučaju ja jedini krivac!

Berlin: Susret Španjolske i Hrvatske u 1. kolu skupine B na Europskom prvenstvu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Slično je preuzeo na sebe i u ovoj aferi penal. No, kako su, uz VAR provjeru, gotovo dvije minute prošle između trenutka kad je sudac Oliver dosudio penal i Petko istog časa uzeo loptu, do trenutka kad je pucao, jasno je i da su i izbornik i kapetan stigli reagirati.

Da mu je Perišić, kao kapetan, htio ukazati da je bolje da Bruno ne puca, to bi i napravio u 37 sekundi razgovora. Da je htio sam uzeti loptu i pucati, Perišić je mogao i to. Kao što je Dalić imao vremena reagirati i javiti igračima da Petko ne smije pucati, ako je već bio siguran da je to pogreška. Imao je skoro dvije minute.

Takve se intervencije trenera ili kapetana događaju u nogometu, iako sigurno narušavaju fokus i koncentraciju. I time bi Dalić preuzeo rizik da ispadne "cirkus" ako njegov izbor izvođača promaši. "Cirkus" je ispao i ovako, pretjeranom izbornikovom reakcijom na detalj iz 80. minute utakmice, kod vodstva Španjolske 3-0...