Ten Hag o sukobu s Ronaldom: Suigračima je govorio da se štede, nije uopće ni trčao...

Još se ne stišava prašina oko Cristiana Ronalda. Bivši trener Manchester Uniteda Erik ten Hag u razgovoru za The Athletic otvoreno je progovorio o sukobu s Cristianom Ronaldom kad je vodio 'crvene vragove'.

- Iznevjerio je momčad i mene jer smo računali na njega. Odletio sam u Portugal kako bih s njim razgovarao o onome što želim postići prije nego što sam došao u United. Naravno, on je jedan od najboljih nogometaša u povijesti i jako sam ga poštovao. No kao trener morao sam donijeti racionalnu odluku - priča Ten Hag. Bivši trener Uniteda posebno je kritizirao Ronaldov pristup treninzima.

Foto: NACHO DOCE

- Nije bio spreman za to. Nije trčao ni kada smo imali loptu ni kada je nismo imali. Razlog je bio taj što se nije pripremio. Svaka velika momčad mora prihvatiti vrhunskog igrača, ali i on mora raditi za momčad - objasnio je Ten Hag. Otkrio je i da je Ronaldo suigračima savjetovao da na treninzima štede snagu.

- Govorio je igračima da čuvaju noge na treningu. Razumijem takav pristup kada si u vrhunskoj formi, ali najprije moraš trenirati kako bi uopće došao do odgovarajuće fizičke spreme - dodao je Nizozemac.

Odnos Ten Haga i Ronalda potpuno se raspao u jesen 2022. godine. Portugalac je odbio ući u igru kao zamjena u pobjedi Manchester Uniteda protiv Tottenhama i onda je napustio stadion prije završetka utakmice. Klub ga je zbog toga suspendirao. Kasnije je u intervjuu s Piersom Morganom izjavio da se osjeća izdanim u Unitedu i da ne poštuje Ten Haga jer smatra da ni trener ne poštuje njega. Na kraju su Manchester United i Ronaldo sporazumno raskinuli ugovor.