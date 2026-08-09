Tenisko finale Plazma Sportskih igara mladih igralo se na terenu Goran Ivanišević u Umagu!

Teniski turnir u okviru državne završnice 30.sezone Plazma Sportskih igara mladih igrao se u Rijeci na terenima Teniskog kluba Kvarner, a završnica na stadionu Goran Ivanišević, ATP Umag.

U više kategorija vidjeli smo prikazan odličan tenis uz pokoju suzu nakon izgubljenog susreta. Posebno se to odnosi na finalne susrete u Umagu gdje je bilo dosta suza, no na kraju prijateljski zagrljaj na kraju susreta vratio je osmijeh na lice.

Kao što smo uvodno rekli, razigravanje po skupinama odigralo se na Teniskom klubu Kvarner i nakon podjele medalja za treće mjesto sve je bilo spremno za veliko finale u Umagu.

U narančastoj skupni (2017. i mlađi) u kategoriji djevojčica prvo mjesto osvojila je Iva Petrić (Varaždin), drugo mjesto osvojila je Nasja Častek (Virovitica), dok je treće mjesto osvojila Ana Jurić ( Zagreb). U kategoriji dječaka prvo mjesto osvojio Pjero Arneić (Split), drugo mjesto osvojio je Marian Anthony Kocković (Dubrovnik), dok je treće mjesto osvojio Massimo Petretti (Umag).

Foto: Karlo Sutalo

- Na početku sam se malo razljutila, no na kraju sam ipak pobijedila.Znala sam da je to moj meč i super sam se zabavljala.Finali susret mi je bio posebno drag, jer se igralo na terenu gdje su igrali odlični tenisači - rekla je Iva Petrić, pod puno emocija nakon finala.

U zelenoj skupini (2016. i mlađi) u kategoriji djevojčica prvo mjesto osvojila je Leona Margetić (Zagreb), drugo mjesto osvojila je Antea Matić (Zagreb), dok je treće mjesto osvojila Zara Taktacs (Donji Miholjac).U kategoriji dječaka prvo mjesto osvojio je Jonah Petrović ( Zagreb), drugi je bio Emanuel Mostarac (Zagreb), treći je bio Dorian Jercog (Umag)

U žutoj skupini (2012. i mlađi) u kategoriji djevojčica prvo mjesto osvojila je Lena Fonai (Donji Miholjac), drugo mjesto osvojila je Una Prgomet (Trogir), treća je bila Sara Hojsak (Virovitica).U kategoriji dječaka prvo mjesto osvojio je Pavo Zoričić (Zagreb), drugi je bio Ivan Pavao Jurić (Zagreb), a treće mjesto Mijo Markovica (Virovitica).

- Turnir je bio jako dobar, zadovoljan sam svojom igrom. Finale je bilo dosta teško, protivnik je bio puno viši od mene, no na kraju sam sretan što sam pobijedio. Igrati u Umagu je bio poseban osjećaj i sretan sam što su nam omogućili da igramo finale u Umagu, rekao je Pavo Zoričić.

Foto: Karlo Sutalo

Medalje najuspješnijima podijelio je Tomislav Poljak, direktor ATP 250 Croatia Open Umag, a između ostaloga je rekao:

- Lijepo je vidjeti da teniski centar u Umagu, živi i izvan ATP-a, posebno sa ovakvim projektom kakav su Plazma Sportske igre mladih. Sretni smo i ponosni da možemo na jedan dan ugostiti male tenisače. Moram podvući da je projekt Sportskih igara mladih nešto uistinu posebno, tolika poziva, mislim da ovaj projekt može biti uzor svima nama koji se bave sportom i organizacijom sportskih događaja. Osmijeh svakog djeteta govori, koliko su Sportske igre mladih jedan kvalitetan projekt. Moja poruka djeci, bavite se sportom, uživajte u onom što radite, a poruka roditeljima da ih u tome podržavaju - rekao je Tomislav Poljak.

Program uključuje i interaktivnu radionicu Mentalna higijena, u suradnji s Wiener osiguranjem i Hrabrim telefonom, usmjerena na osvještavanje važnosti brige o mentalnom zdravlju djece i mladih. Kroz razgovor i praktične aktivnosti sudionici će učiti o prepoznavanju i izražavanju emocija, razvoju zdravih navika te važnosti traženja podrške kada im je potrebna. Cilj radionice je osnažiti djecu i mlade za svakodnevnu brigu o vlastitom mentalnom zdravlju te potaknuti otvoren razgovor o osjećajima.

Foto: Karlo Sutalo

Velik broj sudionika u Rijeku je doputovao vlakovima HŽ Putničkog prijevoza, dugogodišnjeg partnera Igara, u sklopu projekta kojim se djeci omogućuje besplatno putovanje do odredišta vezanih uz obrazovne, sportske i druge aktivnosti. Sudionici će tijekom boravka biti smješteni u Studentskom naselju Trsat, dok će se natjecanja održavati na deset lokacija diljem Rijeke. Grad će i ovoga ljeta postati mjesto susreta djece iz svih krajeva Hrvatske, ispunjeno sportom, navijanjem i zajedništvom, čime se nastavlja dugogodišnja izvrsna suradnja Grada Rijeke i Plazma Sportskih igara mladih.

Najuspješnije ekipe i pojedinci u Rijeci izborit će nastup na Međunarodnoj završnici Plazma Sportskih igara mladih, koja će se održati u Splitu od 17. do 22. kolovoza 2026. godine.Posebno se to odnosi na finalne susrete u Umagu gdje je bilo dosta suza, no na kraju prijateljski zagrljaj na kraju susreta vratio je osmijeh na lice.