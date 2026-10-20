Teška ozljeda u nižim ligama u Varaždinu: Igrač slomio kost potkoljenice i ligament gležnja

Nemile scene mogli su vidjeti gledatelji koji se zatekli na utakmici u Biškupcu, prigradskom naselju Varaždina gdje je u 8. kolu 2. županijske nogometne lige (sedmi rang hrvatskog nogometa) domaća Mladost ugostila goste iz Poljanca.

Domaćin je pobijedio s 1-0 golom Frana Zormana u 11. minuti, no susret je zasjenila teška ozljeda Ivana Gergurija, igrača Poljanca.

Nakon dvoboja za loptu u 36. minuti ostao je ležati na tlu. Igrači su se odmah uhvatili za glave i uskoro je stigla hitna medicinska pomoć.

- Kasnija snimka u bolnici pokazala je puknuće fibule i ligamenata gležnja. Intervencijom hitne pomoći Ivan je prevezen u bolnicu i podvrgnut operaciji - napisali su iz NK Poljanec.

Inače, prekid je trajao dvadesetak minuta i utakmica je nastavljena.