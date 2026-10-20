U utakmici 8. kola 2. županijske lige Varaždinske županije u gledatelji su vidjeli nemile scene
Teška ozljeda u nižim ligama u Varaždinu: Igrač slomio kost potkoljenice i ligament gležnja
Nemile scene mogli su vidjeti gledatelji koji se zatekli na utakmici u Biškupcu, prigradskom naselju Varaždina gdje je u 8. kolu 2. županijske nogometne lige (sedmi rang hrvatskog nogometa) domaća Mladost ugostila goste iz Poljanca.
Domaćin je pobijedio s 1-0 golom Frana Zormana u 11. minuti, no susret je zasjenila teška ozljeda Ivana Gergurija, igrača Poljanca.
Nakon dvoboja za loptu u 36. minuti ostao je ležati na tlu. Igrači su se odmah uhvatili za glave i uskoro je stigla hitna medicinska pomoć.
- Kasnija snimka u bolnici pokazala je puknuće fibule i ligamenata gležnja. Intervencijom hitne pomoći Ivan je prevezen u bolnicu i podvrgnut operaciji - napisali su iz NK Poljanec.
Inače, prekid je trajao dvadesetak minuta i utakmica je nastavljena.
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