Teška priča nove zvijezde Reala: Rekao mi je 'Tata, nemam što jesti. Izvući ću te iz problema'

Brazilski napadač Endrick nova je zvijezda Real Madrida. U "kraljevskom klubu" na Santiago Bernabeuu službeno je predstavljen ispred 45.000 navijača i to 20 mjeseci nakon dolaska u klub.

- Ostvario sam san, ne samo vlastiti, već i svoje obitelji. Ovo je za njih - emotivno je komentirao Endrick.

Real Madrid Unveils New Signing Endrick Endrick Felipe Moreira de Sousa gets emotional during his presentation at Estadi | Foto: IMAGO/Alberto Gardin/IMAGOSPORT

U prvim redovima na predstavljanju bio je i Endrickov otac Douglas Sousa. Njemu je u pamćenju posebno ostao jedan dan iz sinova teška djetinjstva. Sousa se prisjetio kako Endrick iz kuhinjskih ormarića i hladnjaka nije imao što dati jesti, zbog čega su obojica plakali.

- Tražio je od mene nešto pojesti. Rekao je: "Tata, jako sam gladan. Ne brini, postat ću nogometaš i izvući ću te iz ovih problema" - rekao je Endrickov otac.

On će u Realu nositi broj 16 koji ima simbolično značenje.

Real Madrid Unveils New Signing Endrick Endrick Felipe Moreira de Sousa (R) hugs his father Douglas de Sousa (L) during | Foto: IMAGO/Alberto Gardin/IMAGOSPORT

"Bilo je to 2016. Gradili smo našu kuću i ja sam nosio dres Palmeirasa s brojem 16. Šest godina kasnije moj sin Endrick debitirao je u dresu istog kluba, s istim brojem na leđima koji sam ja nosio na toj slici. Bog je jednostavno nevjerojatan", napisao je Sousa na društvenim mrežama nakon Endrickova debija za Palmeiras.