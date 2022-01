Visoke temperature, jaki vjetar, lišće, problemi su s kojim se već danima bore organizatori sljemenske utrke. U ženskoj utrci u utorak slavila je Petra Vlhova koja se treći put okitila titulom snježne kraljice, a već danas je na rasporedu muški slalom.

Organizatori su vodili bitku s vremenom, a došlo je i do nekih nepredviđenih problema. Vjetar je puhao takvom jačinom cijelu noć da je uspio odnijeti snijeg sa staze. Marljivi i neumorni radnici su cijelu noć bacali snijeg i uređivali stazu kako bi se utrka uopće održala. Bila je to utrka s vremenom, ali na kraju su uspjeli. Barem su tako mislili. Uz sve te probleme pojavila se i magla.

Prva vožnja prvo je odgođena, a na kraju ju je FIS i otkazao! Radnici su dali sve od sebe, uložili su ogroman trud samo kako bi se utrka održala, ali dogodilo se ono najgore. Zasad službena vijest kaže kako utrke neće biti.

- Borba je već 48 sati, ali mislim da smo pri kraju i da smo pobijedili. Zadnjim atomima snage i snijega uspjeli smo osposobiti stazu. Nitko se ne sjeća da je toliko snijega nestalo sa staze i okolo i to po noći. To još nije viđeno. Bit će uvjeti dobri. Neću reći fenomenalni, jugozapadni vjetar je gotov, sada imamo sjeverac pa sjeveroistok koji će to sve ohladiti. Sve smo pripremili, sve poduzeli. Čekamo start, mislim da smo dali sve od sebe - kazao je Reno Fleiss za HRT, voditelj i organizator natjecanja.

Sve je odrađeno pod njegovom palicom, ali nije bilo lako. Pritiskali su ga sa svih strana, htjeli da se otkaže utrka. Nisu baš vjerovali da može osposobiti stazu, ali uspio je napraviti čudo sa svojim timom.

Nažalost, nedugo nakon toga stigla je vijest kako starta neće biti. Ipak, postoji mogućnost da se utrka odloži za četvrtak, no za to je vjerojatnost minimalna.

Na ženskoj utrci staza nije izgledala pretjerano lijepo. Bilo je tu lišća i blata, svega, a najmanje snijega. No, bez obzira na teške uvjete, uspješno je apsolvirana Snježna kraljica.

Temperatura se napokon spustila, staza je sređena, ali nedugo uoči prve vožnje pojavili su se novi problemi. Spustila se magla zbog čega je FIS utrku odlučio otkazati.