VIDEO Smrtno bolesni Eriksson u suzama: 'Višim silama moram reći da ne stignem umrijeti...'

Proslavljeni trener Sven-Goran Eriksson (76) šokirao je početkom siječnja kako je otkrio kako boluje od tumora i kako mu je preostalo najviše godinu dana života. Smrtno bolesnom Erikssonu tim je povodom Liverpool prije nekoliko tjedana ispunio veliku želju i doveo ga na trenersku klupu na humanitarnoj utakmici legendi 'redsa' i legendi Ajaxa.

Šveđanin je u trenerskom poslu bio više od 40 godina (1977. do 2019.), a od 2001. do 2006. bio je izbornik Engleske. Vodio je mnoge slavne klubove poput Lazija, Rome, Fiorentine i Manchester Cityja, ali svjetsku je slavu stekao 1982. kada je odveo Goteburg do europske titule u Kupu Uefe.

FILE PHOTO: AFC Asian Cup - Philippines v China - Group C | Foto: SUHAIB SALEM/REUTERS

Upravo je Gothenburg pozvao Erikssena u goste na utakmicu, a legendarni je trener pozdravio okupljače. Oni su mu glasno skandirali i pljeskali i bilo je očito kako je Erikssen upijao cijelu atmosferu. Tu situaciju pogledajte OVDJE.

Ekipa Discoveryja pratila je Erikssona i snimila dokumentarac, a jedna je scena bila posebno tužna...

- Nije lako imati bolesnog oca, to je veliki stres. Posebno jer me žele viđati što više. A baš ne žive u susjedstvu, žive u Stockholmu i Malagi - pričao je Eriksson.

Liverpool Legends v Ajax Legends - LFC Foundation's Official Legends Charity Match - Anfield | Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION

Veseli se ljetu i druženju s djecom...

- Dobri su i pozivi telefonom, to pomaže. Doći će na ljeto, to će biti lijepo. Morat ću počistiti lišće s teniskog terena i staviti mrežu - razmišljao je i onda poručio...

- Moram reći višim silama da nemam vremena za ovo - Erikssona su nakon te rečenice pitali misli li na smrt, na što je odgovorio...

Slavnom treneru Svenu-Goranu Erikssonu ostalo još godinu dana života, rak mu je u terminalnoj fazi | Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

- Da, nemam vremena za umrijeti - tužno je zaključio. Tu scenu možete pogledati OVDJE.