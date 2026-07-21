Šok za Aston Villu! Amadou Onana operirao je križni ligament i čeka ga čak devet mjeseci pauze nakon teške ozljede na SP-u
Teško ozlijeđeni Belgijac završio na operaciji, gotova mu sezona?
Belgijski reprezentativni veznjak Amadou Onana, igrač engleskog kluba Aston Ville, u utorak je operirao prednji križni ligament desnog koljena u privatnoj bolnici u Lyonu, a bit će izvan terena oko devet mjeseci.
Dvadesetčetverogodišnjak, koji je igrao i za Hamburg (2020.-2021.), Lille (2021.-2022.) i Everton (2022.-2024.), rehabilitaciji će se posvetiti pod nadzorom liječničke službe svog kluba.
Onana je za Belgiju odigrao 33 utakmice i postigao jedan gol. Ozlijedio se u osmini finala Svjetskog prvenstva u Seattleu na utakmici protiv SAD-a, kada je morao napustiti teren nakon samo 20 minuta, ali na kraju je Belgija ipak pobijedila Sjedinjene Države 4-1. Potom je ispala od Španjolske i zabila joj jedini gol na turniru (2-1).
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