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STRADAO NA SP-U

Teško ozlijeđeni Belgijac završio na operaciji, gotova mu sezona?

Piše HINA,
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Teško ozlijeđeni Belgijac završio na operaciji, gotova mu sezona?
Foto: Agustin Marcarian
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Šok za Aston Villu! Amadou Onana operirao je križni ligament i čeka ga čak devet mjeseci pauze nakon teške ozljede na SP-u

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Belgijski reprezentativni veznjak Amadou Onana, igrač engleskog kluba Aston Ville, u utorak je operirao prednji križni ligament desnog koljena u privatnoj bolnici u Lyonu, a bit će izvan terena oko devet mjeseci.

Dvadesetčetverogodišnjak, koji je igrao i za Hamburg (2020.-2021.), Lille (2021.-2022.) i Everton (2022.-2024.), rehabilitaciji će se posvetiti pod nadzorom liječničke službe svog kluba.

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - United States v Belgium
Foto: Agustin Marcarian

Onana je za Belgiju odigrao 33 utakmice i postigao jedan gol. Ozlijedio se u osmini finala Svjetskog prvenstva u Seattleu na utakmici protiv SAD-a, kada je morao napustiti teren nakon samo 20 minuta, ali na kraju je Belgija ipak pobijedila Sjedinjene Države 4-1. Potom je ispala od Španjolske i zabila joj jedini gol na turniru (2-1).

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - United States v Belgium
Foto: BLAKE DAHLIN

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