Coventry razbio Newcastle 4-1, a Sevilla ispustila pobjedu u ludoj završnici protiv Levantea
Težak poraz Newcastlea, Sevilla dva puta ispustila vodstvo
Nogometaši Coventry Cityja u zadnjem su susretu 6. kola engleskog prvenstva na svom terenu svladali Newcastle United sa 4-1. Strijelci za domaće bili su Rudoni (6', 11m), Cherif (48'), Simms (81') i Mfuni (86'), dok je za goste pogodio Botman (70').
Ovom pobjedom Coventry je skočio na 14. mjesto sa šest bodova, dok je Newcastle ostao 11. s osam.
Vodi Manchester City sa 18 bodova, tri više od drugog Arsenala.
U zadnjoj utakmici 8. kola španjolskog nogometnog prvenstva Levante i Sevilla su igrali 3-3. Sevilla je vodila sa 2-0 i 3-2 golovima Urea (13'), Correire (54') i Romera (90'+5'), ali Levante je spasio bod preko Romera (57), Dele (90+2) i Ndukwea (90+9).
Sevilla je sa 14 bodova peta, a Levante sa šest 17. Vodi Barcelona sa 24 boda, pet više od Atletica i Betisa.
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