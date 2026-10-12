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Težak poraz Newcastlea, Sevilla dva puta ispustila vodstvo

Piše HINA,
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Težak poraz Newcastlea, Sevilla dva puta ispustila vodstvo
Foto: Chris Radburn
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Coventry razbio Newcastle 4-1, a Sevilla ispustila pobjedu u ludoj završnici protiv Levantea

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Nogometaši Coventry Cityja u zadnjem su susretu 6. kola engleskog prvenstva na svom terenu svladali Newcastle United sa 4-1. Strijelci za domaće bili su Rudoni (6', 11m), Cherif (48'), Simms (81') i Mfuni (86'), dok je za goste pogodio Botman (70').

Ovom pobjedom Coventry je skočio na 14. mjesto sa šest bodova, dok je Newcastle ostao 11. s osam.

Vodi Manchester City sa 18 bodova, tri više od drugog Arsenala.

U zadnjoj utakmici 8. kola španjolskog nogometnog prvenstva Levante i Sevilla su igrali 3-3. Sevilla je vodila sa 2-0 i 3-2 golovima Urea (13'), Correire (54') i Romera (90'+5'), ali Levante je spasio bod preko Romera (57), Dele (90+2) i Ndukwea (90+9).

Sevilla je sa 14 bodova peta, a Levante sa šest 17. Vodi Barcelona sa 24 boda, pet više od Atletica i Betisa.

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