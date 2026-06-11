Težak udarac za Hajduk uoči nove sezone: Ante Rebić odlazi?

Gonzalo Garcia u ponedjeljak će započeti pripreme Hajduka za novu sezonu. Na prozivci će se pojaviti kapetan i najbolji igrač Marko Livaja, čija je budućnost bila neizvjesna, ali sve je izvjesnije kako stanovnik Poljuda više neće biti Ante Rebić (32)!

Pokretanje videa... VIDEO Golovi na utakmici Hajduk - Vukovar | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Podsjetimo, došao je u Hajduk u kolovozu prošle godine i potpisao jednogodišnji ugovor koji mu istječe krajem lipnja. Sportski direktor Robert Graf ponudio mu je novi, u kojem bi imao godišnja primanja između 400.000 i 500.000 eura, dva tjedna čekao se odgovor bivšeg hrvatskog reprezentativca, a kako piše autor Niko Matičević za Tportal, odlučio je odbiti ponudu i sljedeće sezone više ga nećemo gledati u Hajduku.

Za sada nije poznato zašto nije prihvatio ponudu, no nagađa se kako su u pitanju financije. Tražio je veću plaću, a takvo što mu klub, koji se nalazi u financijskim problemima i mora rezati troškove, nije mogao priuštiti. Ponuda neće nedostajati, Rebić je stekao ime i status u nogometnom svijetu, a posebno ga cijene u Italiji gdje je igrao za nekoliko klubova. Prethodnih dana talijanski mediji pisali su o interesu novog prvoligaša Salernitane, koja mu nudi godišnju plaću od milijun eura, a upravo je to je možda i presudilo u njegovoj odluci da napusti Hajduk.

Split: Hajduk i Gorica sastali se 29. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Na Poljudu je opet uživao u nogometu nakon ne baš lijepih iskustava u Bešiktašu i Lecceu. Stekao je samopouzdanje koje ga je ranije krasilo, a polako se i vraćao u onu staru formu kojom je žario i palio u dresu Milana. U minuloj sezoni, u kojoj je uvršten u najbolju momčad HNL-a, zabio je sedam golova i pet puta asistirao u 30 utakmica. Trebao je biti veliki adut Splićana i u novoj sezoni, pogotovo u Europi, gdje kreću od 1. pretkola Europske lige. No, očito nisu pronašli zajednički jezik i njegova era na Poljudu završava nakon tek godinu dana.