BUCKSI U PROBLEMU

Težak udarac za Milwaukee: Giannisova ozljeda ozbiljnije je prirode, dugo će izostajati...

Piše HINA,
Foto: David Richard/REUTERS

Rezultat momčadi gotovo isključivo ovisi o 30-godišnjem Antetokounmpu koji i ove sezone igra na visokoj razini. Do utakmice kod Clevelanda bio je na prosjeku od 32.6 poena po utakmici uz 11.3 skokova i 7.1 asistencije

Mogu jedino reći da njegova ozljeda ne izgleda dobro, komentirao je trener košarkaša Milwaukee Bucksa Doc Rivers situaciju sa svojim najboljim igračem Giannisom Antetokounmpom.

Tijekom druge četvrtina na gostovanju kod Clevelanda Antetokounmpo je napustio igru nakon bolova u lijevoj preponi. Klub i košarkaš su u iščekivanju što će pokazati magnetska rezonanca, a neki američki novinari navode da bi ova ozljeda mogla na nešto duže od parketa odvojiti NBA zvijezdu.

- Već u prvoj četvrtini se Giannis uhvatio za bolno mjesto. Pitao sam ga što je, a on je odgovorio da je sve u redu. Vrlo brzo nakon toga opet se mogla primijetiti bol na njegovom licu. Opet sam ga pitao i ponovno mi je rekao da je sve u redu. Treći put ga nisam pitao jer je napustio teren - dodao je trener Rivers.

Rezultat momčadi gotovo isključivo ovisi o 30-godišnjem Antetokounmpu koji i ove sezone igra na visokoj razini. Do utakmice kod Clevelanda bio je na prosjeku od 32.6 poena po utakmici uz 11.3 skokova i 7.1 asistencije.

Milwaukee je trenutačno deveti na ljestvici Istočne konferencije te ima osam pobjeda i sedam poraza.

