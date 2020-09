Thiem: Čilić? Nije moglo teže...

<p><strong>Stan Wawrinka - Andy Murray, Dominic Thiem - Marin Čilić.</strong>.. Četiri Grand Slam pobjednika. U nekim donedavnim okolnostima susreli bi se otprilike tek u četvrtfinalu nekog velikog turnira, Masters 1000 ili Grand Slama, ali na Roland Garrosu već će u - prvom kolu! </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Marin Čilić trenira sa sinom Baldom</strong></p><p>Koliko nije drago nepostavljenima Murrayju i Čiliću, nije ni Wawrinki ni Thiemu jer za otvaranje i ulazak u turnir, koji kod nositelja često zna biti problematičan, sigurno nisu širokih ruku dočekali dočekali takav ždrijeb. Koji je Thiema i Čilića spojio nedavno u osmini finala US Opena, na kojem je sve do finala Čilić bio jedini koji je Austrijancu uzeo set (6-2, 6-2, 3-6, 6-3).</p><p>- Naš zadnji meč u New Yorku je bio stvarno neizvjestan iako sam pobijedio u četiri seta. No, lako smo mogli igrati i peti - podsjetio se Thiem koji je upravo u New Yorku postao prvi novi Grand Slam pobjednik nakon Čilića 2014.</p><p>Možda zvuči kao preuveličavanje, ali nije daleko od istine jer u četvrtom setu kod 2-2 Čilić je propustio dvije break-lopte. U New Yorku se igralo u Čiliću prikladnijim uvjetima, što znači da će u Parizu Thiem biti još veći favorit. Osim što ima 3-0 protiv Međugorca, na zadnja dva pariška Grand Slama igrao je finale.</p><p>- Naravno da je to težak ždrijeb, nije mogao biti teži jer je Marin veliki šampion, sve je osvojio i u svakom meču vjeruje da može pobijediti. Moram od početka biti dobar - kazao je Thiem koji, bez obzira na ogroman respekt prema Čiliću, već gleda duboko u ždrijeb, a u kojem je u Nadalovoj polovici, što znači da Thiem i Nadal neće igrati treće finale zaredom.</p><p>- I prije ždrijeba je bilo jasno da ću za mjesto u finalu morati u polufinalu pobijediti Đokovića ili Nadala. Ispalo je da je Nadal u mojoj polovici ždrijeba, odnosno ja u njegovoj, ali put do tog meča jako je težak. U Parizu je Nadal uvijek na vrhu, a onda dugo, dugo nitko. On je bez konkurencije najbolji igrač na zemlji u povijesti.</p><p>Koji dolazi na Roland Garros prvi put bez ijedne zemljane titule u sezoni, no Nadal je Nadal i to u Parizu neće značiti previše njegovim protivnicima. Za Thiema je, pak, vjerojatno i bolja opcija po kojoj će Španjolca dočekati prije finala jer polufinale ipak nije meč za trofej i Grand Slam. Koji Thiem sada ima, pa mu to može biti samo plus za dalje.</p><p>- Vidjet ćemo u prvom meču, ali osjećam kao da je dio pritiska nestao. Što god se od sada dogodilo, imam Grand Slam naslov. To mi nitko ne može oduzeti. Suparnici mi neće zbog toga popuštati, ali možda sam u maloj prednosti jer je taj veliki pritisak nestao.</p><p> </p>