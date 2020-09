Čiliću najteži mogući zadatak: U prvom kolu na Dominica Thiema

<p>U Parizu je obavljen ždrijeb ovogodišnjeg grand-slam turnira Roland Garros, a najteži posao imat će Marin Čilić koji će igrati s pobjednikom US Opena i trećim igračem svijeta Austrijancem <strong>Dominicom Thiemom</strong>. </p><p>Čilić je dobio najgoreg mogućeg protivnika na početku s obzirom na Thiemovu kvalitetu i trenutnu formu, ali i činjenice da je Marin izgubio sva tri dosadašnja međusobna dvoboja s Austrijancem. </p><p>Thiem je Čilića izbacio i na ovogodišnjem US Openu, bilo je 6-2, 6-2, 3-6, 6-3, a Marin je gubio i Canadian Mastersu 2019 i Brisbaneu 2016. godine. Dvoboj Čilića i Thiema uvjerljivo je najjači par prvoga kola, a u 2. kolu pobjednik ide na boljega iz dvoboja Amerikanca Opelke i kvalifikanta. </p><p>Borna Ćorić će u 1. kolu igrati s 106. igračem svijeta Slovakom <strong>Norbertom Gombosom</strong> s kojim se dosad nije susretao. Ukoliko prođe Slovaka, Ćorić ide na Francuza Chardya ili kvalifikanta. </p><p>U ženskoj konkurenciji Petra Martić otvara Roland Garros s Japankom Misaki Doi, 80. igračicom svijeta. Petra je dosad protiv ljevoruke Japanke igrala samo jednom i izgubila 6-3, 6-3 davne 2013. godine na Australian Openu. U slučaju prolaza, Martić čeka bolju iz dvoboja Ruskinje Kudermetove i Francuskinje Parmentier. </p><p>Naša druga predstavnica Donna Vekić u 1. kolu čeka igračicu iz kvalifikacija, a u slučaju pobjede sljedeća suparnica će joj biti Belgijanka van Utvyanck i Šveđanke Peterson. </p><p>Roland Garros je na programu od 27. rujna do 11. listopada, a naslove brane Novak Đoković i Simona Halep. </p>