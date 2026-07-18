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BEZ DLAKE NA JEZIKU

Thomas Tuchel je oštro reagirao na riječi Donalda Trumpa: Zar njega koristite kao svjedoka?

Piše Ivan Kužela,
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Thomas Tuchel je oštro reagirao na riječi Donalda Trumpa: Zar njega koristite kao svjedoka?
Foto: Paul Childs
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Trump nakon provociranja dobio odgovor: prozvao je Tuchela zbog poraza od Argentine i čudio se što je Kane završio u obrani! Tuchel mu uzvratio kratko i brutalno

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Zanimljivo je na kraju još jednog Svjetskog prvenstva koje je primilo puno veće političke konotacije od očekivanog. Opet je u središtu radnje Donald Trump koji je kritizirao rad engleskog izbornika Thomasa Tuchela u porazu od Argentine (2-1). Predsjednik SAD-a je ranije rekao kako ne shvaća zašto je Harry Kane igrao u obrani.

- U Engleskoj imate sjajnog igrača, s kojim sam igrao golf, Harry Kane. Možda su pogriješili što su ga stavili u obranu. Što ja znam o nogometu? Poveli su, a zatim stavili svog najboljeg igrača u obranu. Ne bismo li trebali biti malo ofenzivniji? A što ja znam o treniranju?

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Trump o skandalu VIDEO
Trump o skandalu | Video: 24sata/Reuters

Engleski izbornik nije mu ostao dužan i kratko je odgovorio.

- Zar njega koristite kao svjedoka?

Nakon toga se osvrnuo na svoju taktiku i rekao je da ne žali ni za čime. 

- Vjerovao sam svom instinktu, intuiciji i iskustvu. Donosio sam odluke da pomognem momčadi i dođem do rezultata. Nismo uspjeli i preuzimam odgovornost, ali ne žalim zbog tih odluka.

FIFA World Cup 2026 - England Press Conference
Foto: Paul Childs

Tuchel ugovor s Englezima ima do 2028. godine. Vodit će ih na idućem Euru i posao mu trenutačno nije ugrožen.

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