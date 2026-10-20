Thun objavio: Obilježja Hajduka su zabranjena na dijelu tribina

Hajduk u četvrtak od 21 sat gostuje kod Thuna u drugom kolu Konferencijske lige, a švicarski klub objavio je posebne upute za navijače uoči utakmice. Dio stadiona bit će namijenjen isključivo domaćim navijačima, a na toj tribini neće biti dopušten ulazak s obilježjima splitskog kluba.

Zabrana se odnosi na južnu tribinu stadiona Visana, odnosno sektore G17, G18, H19 i H20. Thun je na svojim službenim stranicama upozorio da su ti sektori rezervirani za njegove navijače te da ondje nije dopušteno nositi dresove, šalove ni drugu odjeću s obilježjima gostujuće momčadi.

To znači da navijači Hajduka koji su već kupili ulaznice za navedene sektore neće moći ući na stadion u klupskim obilježjima. Ograničenje se, međutim, ne odnosi na cijeli stadion, već isključivo na dijelove tribine predviđene za domaće navijače.

Stadion Visana prima oko 10.000 gledatelja, a očekuje se da će Hajduk imati značajnu podršku, uključujući navijače koji žive u Švicarskoj i susjednim državama.

Splićani u Švicarsku stižu nakon pobjede 2-1 protiv Ajaxa na Poljudu u prvom kolu ligaške faze Konferencijske lige. Thun je europski nastup otvorio porazom 0-1 na gostovanju kod Twentea.