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NA ODREĐENIM SEKTORIMA

Thun objavio: Obilježja Hajduka su zabranjena na dijelu tribina

Piše Jakov Drobnjak,
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Thun objavio: Obilježja Hajduka su zabranjena na dijelu tribina
Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Thun zabranio Hajdukovim navijačima klupska obilježja u dijelu stadiona pred okršaj Konferencijske lige. Na te tribine moći će samo domaći navijači

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Hajduk u četvrtak od 21 sat gostuje kod Thuna u drugom kolu Konferencijske lige, a švicarski klub objavio je posebne upute za navijače uoči utakmice. Dio stadiona bit će namijenjen isključivo domaćim navijačima, a na toj tribini neće biti dopušten ulazak s obilježjima splitskog kluba.

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Zabrana se odnosi na južnu tribinu stadiona Visana, odnosno sektore G17, G18, H19 i H20. Thun je na svojim službenim stranicama upozorio da su ti sektori rezervirani za njegove navijače te da ondje nije dopušteno nositi dresove, šalove ni drugu odjeću s obilježjima gostujuće momčadi.

To znači da navijači Hajduka koji su već kupili ulaznice za navedene sektore neće moći ući na stadion u klupskim obilježjima. Ograničenje se, međutim, ne odnosi na cijeli stadion, već isključivo na dijelove tribine predviđene za domaće navijače.

Stadion Visana prima oko 10.000 gledatelja, a očekuje se da će Hajduk imati značajnu podršku, uključujući navijače koji žive u Švicarskoj i susjednim državama.

Splićani u Švicarsku stižu nakon pobjede 2-1 protiv Ajaxa na Poljudu u prvom kolu ligaške faze Konferencijske lige. Thun je europski nastup otvorio porazom 0-1 na gostovanju kod Twentea.

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