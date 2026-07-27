Thunova 'C momčad' slavila u prvenstvu, prvotimci spremni za Dinamo: 'Oni su prava enigma'

Dinamo u utorak (20 sati, RTL) igra uzvratnu utakmicu drugog pretkola Lige prvaka. Prva utakmica na gostovanju kod Thuna završila je 1-1 i "modri" moraju biti na oprezu. Momčad Marija Kovačevića apsolutni je favorit na Maksimiru, ali velika i pomalo iznenađujuća pobjeda Thuna u prvenstvu šalje opomenu.

Thun je u prvom kolu švicarskog prvenstva s 3-1 u gostima pobijedio Luzern. To još više dobiva na težini kad znamo da to nije Thun od prošle sezone, a uz to ide i činjenica da je trener Privitelli promijenio čak devet igrača u odnosu na ogled s Dinamom. Jasno je i kako Thun nije navikao igrati u tom ritmu, ali čini se kako su se švicarski prvaci svemu prilagodili. Tri boda su upisana, a momčad je odmorna za pokušaj čuda u Zagrebu.

Foto: Kjetil Waber / SPP

Na tom tragu su i švicarske novine koje s velikim čudom gledaju na Thun.

"U nogometu postoje stvari, koje prkose racionalnom objašnjenju. Recimo, ono što je veliki trener Tuchel napravio u polufinalu SP-a i upropastio utakmicu. Ili, da je Argentinac Paredes napravio samo devet prekršaja na čitavom Mundijalu! Ali, još je manje racionalno, još je veća enigma ono što se dogodilo u utakmici Luzerna i Thuna u subotu", stoji u tekstu Bernerzeitunga, pa slijedi:

"Thunov trener na teren je poslao svoju C-momčad, da bi pripremio igrače za uzvrat protiv Dinama. Trener Privitelli u napadu je posegnuo za Stewartom i Gutbubom, igračima koji su prošle sezone bili daleko od prvih 11, kao i lijevi bek Balaruban. A tek odluka da u sredini terena igra dvojac Saiz - Zoukit! Obojica su tek stigli u klub i to iz druge lige. Saiz je došao u četvrtak, odradio samo jedan trening i odmah zaigrao od prve minute!"

Protiv Luzerna Thun je gubio, a onda čudesno preokrenuo utakmicu. Privitelliju je ovo druga službena utakmica u karijeri i odlučio se na promjenu cijele momčadi i pogodio. Ipak, Švicarci pišu da stvari i dalje mogu postati loše za Thun.

"Stvari bi i dalje mogle postati neugodne za prošlosezonske iznenađujuće prvake kako sezona bude odmicala. Međutim, nakon snažnog početka, neriješenog rezultata 1-1 protiv Dinama i pobjede u Luzernu, FC Thun ostaje fenomen švicarskog nogometa", stoji u tekstu.