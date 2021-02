Kako prenosi američki NBC, Tiger Woods je imao tešku prometnu nesreću. Prema riječima iz ureda šerifa LA-a, Woods je vozač i jedina osoba u vozilu. Automobil je završio praktički u šumi, a golfera su vatrogasci morali izvlačiti iz olupine.

- Gospodina Woodsa izvlačili su iz auta sa 'raljama života' (hidrauličnim klještima za rezanje lima op.a.) - rekao je šerif.

Prevezli su ga u najbližu bolnicu kako bi mu sanirali ozljede, a njegovo stanje zasad nije poznato. Njegov je menadžer Mark Steinberg potvrdio kako je Woods pretprio višestruke ozljede nogu.

Woods je prethodnih dana boravio u Kaliforniji gdje je snimao za Golf TV. Na snimanju je držao tečaj iz golfa mnogim poznatim osobama kao što su Dwayne Wade i David Spade. Bio je dobre volje i nasmiješen, izvještavaju američki mediji. Tiger je u posljednje vrijeme bio ozlijeđen i nije se natjecao, a za CBS je rekao kako čeka rezultate magnetske rezonance nakon čega je trebao saznati kada će se vratiti na terene.

Posljednji put se natjecao u prosincu u Orlandu no bio je u lošem zdravstvenom stanaju jer mu je disk pritiskao živac zbog čega je trpio velike bolove, tvrde tamošnji mediji. Bila mu je to peta operacija na kralježnici od 2017. godine. Podsjetimo, legendarni golfer je prometnu nesreću imao i 2009. godine kada je udario u hidrant. Dok se vozio, Tigeru je zazvonio mobitel koji mu je ispao ispod sjedala. Pokušao ga je dohvatiti, no dok se on orijentirao na mobitel, izgubio je kontrolu nad vozilom. Liječnici su tada izvještavali da je u ozbiljnom stanju, ali na kraju se izvukao bez većih ozljeda.

