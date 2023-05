Tiho Novak: Teško negdje može biti atmosfera bolja nego ovdje

Futsal Dinamo je prvi put u svojoj mladoj povijesti postao prvak Hrvatske! U četvrtoj utakmici finalne serije zagrebačka momčad srušila je Olmissum s 3-1 i došla do treće pobjede.

- Ovo je nešto neopisivo. Pobijediti u svom gradu, pred ovolikim navijačima, istinsko navijanje 40 minuta, ovo je nešto neopisivo. Svaka čast svima, suigračima, ljudima oko kluba, ali prvenstveno navijačima - kazao je Luka Perić, strijelac krasnog gola za 2-0.

-Jednostavno, moraš ostati nakon toga pribran u glavi, okrenuli smo seriju u našu korist, ali jedan gol može poremetiti sve. To smo stavili u glavu i odnijeli pobjedu. Ovo nema ni u Europi ni nigdje. Ovakvo navijanje, ovakvo bodrenje, pa toga nigdje nema - dodao je.

Strijelac za Futsal Dinamo bio je i veteran Tihomir Novak koji je prvi naslov prvaka Hrvatske osvojio s Gospićem prije 15 godina.

- Ovo mi je sedma titula, ali ima posebnu težinu, pritisak, jer imali smo veliku odgovornost prema publici. Pogotovo uoči ove utakmice, kad smo došli korak do naslova, da ne uprskamo nešto. Ovih par dana iščekivanja bilo nam je jako teško. I to se osjetilo kad smo krenuli, u svakom smo duelu bili jači, brži i zato smo pobijedili - kazao je stariji Novak u redovima Dinama.

- Trema? Sigurno da je ima, često sam to ponavljao. Svi misle da iskustvom to nestaje, ali ja baš mislim obrnuto. Svaki put je nekako veća odgovornost. Nije to stvar koliko volimo pobijediti, nego koliko mrzimo izgubiti.

Futsal Dinamo će sljedeće sezone igrati Ligu prvaka, a Novak nema preferencija gdje bi 'plavi' trebali igrati domaće utakmice.

- Nismo o tome razmišljali, teško negdje može biti atmosfera bolja nego ovdje (op.a., u Ciboni). Iako, nisam siguran koliko su ovi uvjeti dobri za zdravlje. Klub će o tome najbolje odlučiti.

Trener Olmissuma Marko Mladin mogao je samo čestitati novom prvaku.

- Rekao bih da je Dinamo zasluženo pobijedio ovu utakmicu. Stvorili su rezultatsku zalihu u prvom poluvremenu, mi smo pokušali na sve načine, i ono što je prošlo sjajno je obranio Piplica koji je branio odlično u cijeloj finalnoj seriji. Privilegija je biti dio ovog - kazao je pa dodao:

- Htio bih čestitati svojim navijačima na jednoj odličnoj sezoni, ne čestitati nego im se zahvaliti na požrtvovnosti i sjajnom rezultatu u ovakvoj žestokoj konkurenciji. Zaslužili su Ligu prvaka koju će igrati sljedeće sezone. Čestitam Dinamu na organizaciji i pobjedi te bih još jednom htio naglasiti da su zaslužili naslov.