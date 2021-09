Emma Raducanu, zapamtite to ime. Djevojci rođenoj u Velikoj Britaniji, kojoj je otac Rumunj, a majka ima kineske korijene tek je 18 godina, a u New Yorku je, na 20. godišnjicu terorističkog napada, ispisala jednu od najnevjerojatnijih priča u povijesti tenisa.

Nakon sat i 51 minutu igre Raducanu je u tinejdžerskom finalu US Opena pobijedila Kanađanku Leylah Fernandez (19) rezultatom 6-4, 6-3 i kompletirala nestvaran niz na Flushing Meadowsu: od kvalifikacija do naslova, i to tako da pritom nije izgubila jedan jedini set!

Deset mečeva, deset pobjeda. Nikad u otvorenoj eri nijedna tenisačica nije od kvalifikacija došla do Grand Slama, a kamoli učinila to na ovako dominantan način.

Djevojka koja je krajem lipnja bila 338. tenisačica svijeta i koja je osvojila 300.000 dolara sad je inkasirala još 2,5 milijuna i od ponedjeljka sa 150. mjesta ide na 23. mjesto WTA ljestvice.