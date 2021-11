Pomalo misteriozno Luka Modrić ispao je iz kadra za subotnji susret svojeg Real Madrida protiv Raya Vallecana (2-1). 'Kraljevi' su na Santiago Bernabeu istrčali u najjačem sastavu, a Modrića je u prvoj postavi zamijenio Camavinga.

Prošli vikend prvi je puta navukao kapetansku traku i kao kapetan predvodio najtrofejniju nogometnu momčad na svijetu pa ovoga nije bio niti na klupi. Što se to dogodilo u posljednji tren?

Modrić je bio pozvan za susret s Rayom, no sam klub je u službenom priopćenju javnosti izvijestio da je Modrića pokosila teška viroza.

- Modrić neće biti na raspolaganju treneru Ancelottiju za utakmicu. Luka je bio među pozvanima, ali otpao je zbog teške prehlade - objavili su iz Reala dva sata uoči utakmice u subotu.

To definitivno nije vijest koju je izbornik Zlatko Dalić htio čuti i to samo dva dana uoči okupljanja reprezentacije. Ne zna se koliko je Modrićevo zdravstveno stanje narušeno i hoće li se uopće oporaviti do ključnog susreta skupine H s Rusijom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Prema informacijama iz Španjolske, Modrića je pokosio nešto teži oblik bolesti od same temperature ili laganog šmrcanja i nema koronu pa logika nalaže da će koji dan morati odležati kako bi se oporavio.

To bi moglo značiti da će Luka propustiti reprezentativno okupljanje pa eventualno stići kasnije kada se oporavi. No što ako neće moći biti na raspolaganju izborniku Daliću?

Hrvatski izbornik već je ostao bez Matea Kovačića u veznoj liniji, koji je ozlijedio tetivu na treningu Chelseaja i kojeg je zamijenio Luka Sučić (19). Uz izostanak i Josipa Brekala (zamijenio ga Antonio Čolak) Hrvatska bi sada mogla doživjeti novi udarac.

U tom bi slučaju izbornik mogao aktivirati Kristijana Lovrića ili Nikolu Moru koji su na pretpozivu, dok bi umjesto Modrića u igru uskočili Mario Pašalić, Luka Ivanušec ili Kristijan Jakić.

Ipak, nadamo se kako će s Lukom sve biti u redu i da će se uspješno oporaviti pa još jednom kao kapetan povesti Vatrene do pobjede.