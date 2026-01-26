Tjedan odluke za rukometaše, Midtjylland - Dinamo, ludilo u LP i HNL-u. Evo gdje gledati sve

Zadnji tjedan mjeseca siječnja donosi bezbroj uzbuđenja na raznim sportskim borilištima. Fokus je naravno na hrvatske rukometaše koji imaju priliku osigurati polufinale svjetskog prvenstva u srijedu, a onda ih za vikend očekuje borba za medalje. U četvrtak nas očekuje i zadnja utakmica Dinama u Europskoj ligi, tu je i Liga prvaka, a subota i nedjelja rezervirane su za HNL te sjajni dvoboju u europskim ligama

Pokretanje videa... 01:05 Kadrovi treninga Hrvatske rukometne reprezentacije | Video: Hrvatski rukometni savez

Rukometaši u lovu na polufinale

Hrvatska rukometna reprezentacije ostvarila je dvije pobjede u drugom krugu Europskog prvenstva. Pali su Island i Švicarska, a ostaju još dvoboji protiv susjeda. Sraz sa Slovenijom na rasporedu je u utorak s početkom u 18 sati, a protiv Mađarske naši će na teren dan kasnije u isto vrijeme. Hrvatskoj trebaju obje pobjede ako se želi nadati polufinalu te će biti jako važno "pumpati" razliku jer naši i dalje pate zbog visokog poraza od Švedske.

Ako Hrvatska uspije proći u polufinale, na teren će u petak i to u dva moguća termina. Jedan je u 17.45, a drugi u 20.30 sati. U petak će se igrati i utakmice za poredak reprezentacija koje nisu dohvatile polufinale. Finale rukometnog Eura igra se u nedjelju 1. veljače s početkom u 18 sati, a utakmica za treće mjesto igra se u 15.15 sati.

Malmo: Hrvatska protiv Švicarske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dinamo po proljeće u hladnu Dansku

Nogometaši Dinama će u četvrtak s početkom 21 sat igrati zadnju utakmicu grupne faze Europske lige. Plavi putuju u Dansku na ogled s Midtjyllandom koji je ove sezone sjajan u Europi i već je izborio nastavak natjecanja. Momčad Marija Kovačevića s 4-1 je pobijedila FCSB u prošlom kolu te si je praktički osigurala proljeće, ali i dalje to nije 100 posto sigurno. Igrači plavih najavili su da su svega svjesni te da će u Danskoj ići po pobjedu ili najmanje bod koji bi garantirao prolazak dalje.

Susret Dinama i FCSB-a u 7. kolu Europske lige | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Dinamo je i u HNL-u nastavio s odličnom igrom te se prošetao Opus Arenom. S 3-0 pao je Osijek te su "modri" pokazali da su u jako dobroj formi na otvaranju drugog dijela sezone, a europsko proljeće zaista bi donio potreban mir u Maksimir. Utakmica se igra u 21 sat uz prijenos na Areni Sport 1.

Treba naglasiti da će se ždrijeb šesnaestine finala Europske lige održati u petak u 13 sati.

Rasplet Lige prvaka

Grupna faza najboljeg europskog natjecanja dolazi kraju. Osmo kolo igra se u isto vrijeme te će točno u 21 sat krenuti svih 18 utakmica. Od utakmica treba izdvojiti veliki sraz Borussije Dortmund i Intera, susret PSG-a i Newcastlea, Napolija i Chelseaja te PSV-a i Bayerna. Odlučuje se tko ide direktno dalje, tko ide u play-off, a tko ispada.

Utakmice Lige prvaka (21 sat): Dortmund - Inter, Liverpool - Qarabag, Barcelona - Kopenhagen, PSG - Newcastle, Man. City - Galatasaray, Leverkusen - Villarreal, Arsenal - Kairat, Benfica - Real Madrid, Brugge - Marseille, Frankfurt - Tottenham, Atletico - Bodo/Glimt, Ajax - Olympiacos, PSV - Bayern, Napoli - Chelsea, Bilbao - Sporting, Monaco - Juventus, USG - Atalanta, Pafos - Slavia Prag

HNL uzbuđenja i ostale lige

U petak će u 18 sati igrati Istra i Lokomotiva na Aldo Drosini, a nastavak slijedi u subotu. Hajduk nakon šokantnog poraza od Istre traži iskupljenje i nastavak lova za Dinamom. Priliku će imati u 15 sati na gostovanju kod Gorice, što zasigurno neće biti lagan zadatak. U 17.43 igrat će Slaven Belupo i Varaždin u Koprivnici.

U nedjelju će biti samo jedna utakmica, ali itekako vrijedna. Derbi kola Opus Areni igraju Osijek i Rijeka. Momčad Željka Sopića nije puno pokazala u porazu od Dinama, a Rijeka se izvukla od poraza protiv Slavena pred kraj utakmice prekrasnim golom Tiaga Dantasa. Prvak se mučio te ne igra najbolje bez Tonija Fruka, ali pobjeda je ključna ako žele nastaviti lov na Hajduk. Dinamo i Vukovar igraju u ponedjeljak.

Za vikend nas očekuju i uzbuđenja u europskim ligama pa tako u subotu možemo gledati Hoffenheim - Union Berlin (15.30), HSV - Bayern (18.30), Liverpool - Newcastle (21 sat) te Elche - Barcelona (21 sat).

Nedjelja nam donosi Real Madrid - Rayo (14), Tottenham - Man. City (17.30), Cremonese - Inter (18).

Utorak:

Švicarska - Island (15.30), RTL 2

Schladming veleslalom/M (17.45/20.45), HRT 2

Hrvatska - Slovenija (18 sati), RTL

(18 sati), RTL Švedska - Mađarska (20.30) RTL 2

Fiorentina - Como (21 sat) Arena Sport

Srijeda:

Slovenija - Island, (15.30), RTL 2

Hrvatska - Latvija, EP u futsalu (16 sati), Voyo

Schladming slalom/M (17.45/20.45), HRT 2

Hrvatska - Mađarska (18 sati), RTL

(18 sati), RTL Liga prvaka, 18 utakmica (21 sat), Arena Sport

Četvrtak:

Midtjylland - Dinamo (21 sat), Arena Sport 1

(21 sat), Arena Sport 1 Europska liga, 18 utakmica (21 sat), Arena Sport

Petak:

ždrijeb 1/16 finala Europske lige (13 sati), službena stranica Uefe

(13 sati), službena stranica Uefe Polufinala rukometnog Euopskog prvenstva (17.45/20.30), RTL ili RTL 2

Istra - Lokomotiva (18 sati), MAXSport 1

Subota:

Gorica - Hajduk (15 sati), MAXSport 1

Blackburn - Hull (16 sati)

Slaven - Varaždin (17.45), MAXSport 1

HSV - Bayern (18 sati), Sport Klub

Nedjelja:

Osijek - Rijeka (15 sati), MAXSport 1

Atalanta - Como (15 sati), Arena Sport 4

Rukomet, utakmica za broncu (15.15), RTL ili RTL 2

Finale Europskog prvenstva u rukometu (18 sati), RTL