Tko će igrati? Dinamo protiv Ballkanija bez čak osmorice...

Poraz od Hajduka na krcatom Poljudu itekako je zabolio dinamovce. Nije problem poraz, ali je način kako su izgubili. Imali su jalovi posjed i beskonačna dodavanja s kojima nisu stvorili niti jednu šansu. Splićani su pobjegli na plus pet, što je loša vijest, ali sezona je tek u zamahu i 'modri' imaju utakmicu manje. No, iza ugla krije se brdo problema koji stvaraju glavobolju treneru Sergeju Jakiroviću.

Hrvatski prvak je razbio Astanu (5-1) prije dva tjedna i tako pobjednički debitirao u Konferencijskoj ligi, a večeras od 18.45 očekuje ga dvoboj drugog kola protiv Ballkanija u Prištini. Dinamo je ogroman favorit protiv kosovskog kluba kojem je ovo tek drugi put da igra grupnu fazu europskog natjecanja, no problem je što su ozljede pokosile momčad. Jakirović ne može računati na čak šestoricu igrača.

Stefan Ristovski i Dario Špikić još nisu spremni, Bruno Petković otpao je na tri tjedna, Robert Ljubičić ima virozu, a Arijan Ademi nema pravo nastupa u grupnoj fazi. Uz to je i Josip Drmić otpao uoči posljednjeg treninga u Prištini, a upitan je i Martin Baturina koji je zaradio udarac na derbiju protiv Hajduka. Kada uz njih pridodamo Lukasa Kačavendu i Luku Stojkovića koji su otpali do kraja sezone, to je brojka od čak osmorice igrača koji nisu na raspolaganju.

Dinamo je osjetno kvalitetniji u odnosu na Ballkani koji vrijedi tek pet milijuna eura, ali problem je što Jakirović nema na raspolaganju nekoliko prvotimaca, a igrači s klupe nisu još pokazali da mogu biti prevaga. Trener Dinama rekao je kako će dati priliku svim igračima, a na njima je da ju iskoriste. Bolje prilike od ove neće biti za igrače s klupe koji čekaju svojih pet minuta slave.

Ako Baturina ne bude mogao, umjesto njega bi mogao zaigrati Tibor Halilović, a previše opcija za napad nema. Sandro Kulenović gotovo sigurno će krenuti od prve minute. Ukrajinac Mihajličenko zamijenit će Ljubičića.

Mogući sastav Dinama za Ballkani:

Nevistić - Moharrami, Šutalo, Perić, Mihajličenko - Mišić, Bulat - Emreli, Baturina (Halilović), Vidović - Kulenović