Tko će na Svjetsko prvenstvo? Kladionice i analitičari presudili uoči dramatičnog doigravanja

Nakon ždrijeba održanog ovaj četvrtak u sjedištu Fife u Zürichu, put prema Svjetskom prvenstvu 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku za 16 europskih reprezentacija postao je jasan. Preostala su samo četiri mjesta, a borba za njih slijedi kroz doigravanje u ožujku. Polufinalni susreti na rasporedu su 26. ožujka, dok će se finala igrati pet dana kasnije, 31. ožujka. Igra se samo jedna utakmica na ispadanje. Analizirali smo sva četiri mini-turnira, izglede glavnih favorita i autsajdera te što kažu kladionice i statistički modeli.

Foto: FIFA+/Screenshot

Put A: Talijansko iskupljenje ili "zmajevi" nakon 16 godina?

Nakon što su propustili posljednja dva Svjetska prvenstva, pritisak na Italiji je ogroman. "Azzurri" su u ždrijebu imali sreće i dobili, na papiru, najlakšeg protivnika, Sjevernu Irsku na domaćem terenu. Izbjegli su Švedsku, koja ih je eliminirala 2017., i Sjevernu Makedoniju, koja ih je šokirala prije četiri godine. Unatoč tome, talijanska javnost je oprezna, svjesna da ih u potencijalnom finalu čeka teško gostovanje.

Njihov protivnik, ako prođu, bit će pobjednik dvoboja Walesa i Bosne i Hercegovine. Velšani su izvukli premiju jer će i polufinale i potencijalno finale igrati na svom Cardiff City stadionu, pred fanatičnom publikom poznatom kao "crveni zid". Wales je u naletu samopouzdanja i vidi ogromnu priliku za plasman na drugi uzastopni Mundijal. Bosna i Hercegovina, s druge strane, u Cardiff dolazi kao autsajder, no svjesna da u jednoj utakmici ima šansu proći i iz šestog pokušaja preko "baraža" prvi put otići na veliko natjecanje.

Koeficijenti: Italija je očekivano prvi favorit s koeficijentom 1,80. Ipak, Wales, koji ima prednost domaćeg terena u potencijalnom finalu, stoji vrlo dobro s koeficijentom 2,60. Bosna i Hercegovina (6,50) i Sjeverna Irska (12) su izraziti autsajderi.

Put B: Sudar divova

Drugi turnir, put B, po mnogima je i najjači od sva četiri. Već u polufinalu sudarit će se Ukrajina i Švedska. Iako su Šveđani imali katastrofalne kvalifikacije, doigravanje su izborili kroz Ligu nacija, a napadački dvojac Alexander Isak i Viktor Gyökeres predstavlja prijetnju svakoj obrani. Ipak, mnogi analitičari, poput onih s ESPN-a, smatraju ih gubitnicima ždrijeba zbog iznimno teškog puta. Ukrajina će, zbog ratnog stanja, vjerojatno biti domaćin na neutralnom terenu u Poljskoj, što umanjuje njihovu prednost.

U drugom polufinalu sastaju se Poljska i Albanija. Poljaci, predvođeni veteranom Robertom Lewandowskim, favoriti su na domaćem terenu, no čeka ih težak posao protiv organizirane i borbene Albanije, koja je mnogima pomrsila račune u kvalifikacijama.

Koeficijenti: Najneizvjesnija borba vodit će među ovim reprezentacijama. Poljska i Ukrajina su potpuno izjednačene na vrhu s koeficijentom 2,75. Švedska, unatoč napadačkoj moći, ima koeficijent 4, dok je borbena Albanija posljednja u poretku s kvotom 7.

Put C: Turska na ispitu zrelosti

Turska u polufinalu dočekuje Rumunjsku i, s obzirom na napadački potencijal koji predvode mladi talenti poput Arde Gülera i Kenana Yildiza, slovi za prvog favorita. Međutim, u potencijalnom finalu čeka ih pobjednik dvoboja Slovačke i Kosova. Kosovo se smatra najopasnijim autsajderom cijelog doigravanja. Iako nisko rangirano, pokazalo je kvalitetu u kvalifikacijama i fanatična atmosfera na domaćem terenu u Prištini mogla bi biti prevelik zalogaj za bilo kojeg protivnika.

Koeficijenti: Turska nosi ulogu favorita s koeficijentom 2, što im daje 50 posto šanse za prolazak. Odmah iza nje je Slovačka s koeficijentom 3. Kosovo se smatra opasnim autsajderom 6, dok je Rumunjska dobila koeficijent 6,50.

Put D: Danski trnovit put

Danci su u zadnja dva kola kvalifikacija ispustili izravan plasman. U polufinalu dočekuju Sjevernu Makedoniju, reprezentaciju koja je stvorila jednu od najvećih senzacija u povijesti doigravanja izbacivši Italiju 2022. U drugom paru Češka dočekuje Republiku Irsku. Irci su u velikom naletu, osigurali su doigravanje pobjedom u zadnjim sekundama protiv Mađarske i vjeruju da mogu do kraja. Velika prednost za njih je što bi, u slučaju prolaska, bili domaćini finala u Dublinu, što im daje realne šanse čak i protiv Danske.

Koeficijenti: Poput Turske, i Danska je favorit svoje staze s koeficijentom 2. Ipak, put joj nije lak. Češka (3,20) i Republika Irska (3,75) imaju vrlo dobre izglede, pogotovo Irci ako dođu do finala u Dublinu. Sjeverna Makedonija, unatoč senzaciji protiv Italije 2022., ima najmanje šanse s koeficijentom 12.