Tko će na Svjetsko prvenstvo? Kreće velika borba u napadu
Budimir i Kramarić su sigurni putnici na Svjetsko prvenstvo, a protiv Kolumbije i Brazila priliku će dobiti Musa i Matanović. I tu moraju nešto ponuditi jer Beljo i Ivanović svakim danom igraju sve bolje...
Zlatko Dalić sljedećih će dana dvaput, prilično ozbiljno, testirati svoje nogometaše. Kolumbija i Brazil su svakako suparnici po mjeri, aktualni izbornik od dolaska na klupu "vatrenih" uvijek je volio te - prave utakmice. Dalića nisu nikad poput njegovih prethodnika zanimale utakmice protiv San Marina i takvih suparnika, suparnici za "jačanje statistike", već pravi izazovi. Kao Kolumbija i Brazil.