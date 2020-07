Tko će prvi popraviti dojam: Veliki derbi kao popravni ispit za rukopise Jovićevića i Tudora

Dinamo i Hajduk najveći su dužnici HNL-a u 'post-korona' razdoblju. No, Jovićević i dalje gura 'lakši teret', njemu je prioritet Europa, dok je Tudoru najvažniji - trenutni rezultat...

<p><strong>Dinamo i Hajduk </strong>u nedjelju će odigrati 91. veliki derbi otkako je HNL-a, no dva naša najveća kluba rijetko su međusobne utakmice iščekivali u ovakvom stanju. I jedni i drugi daleko su od prave forme, Dinamo i Hajduk kombinirano su, u posljednjih pet kola, od mogućih 30 osvojili tek 11 bodova. Što je, priznat ćete, ispod svake razine...</p><p>Zagrepčani su dominirali HNL-om pod vodstvom <strong>Nenada Bjelice</strong>, no u razdoblju 'post-korone' (ili Igora Jovićevića) Dinamo je neprepoznatljiv. U sedam utakmica, 'modri' su upisali tri pobjede, te po dva remija i poraza, pa od 21 mogućeg osvojili tek 11 bodova. No, Dinamo je triput pobjeđivao momčadi iz donjeg doma ljestvice (Varaždin, Slaven i Inter), remizirao s Goricom, dok protiv onih s vrha <strong>(Lokomotiva, Osijek i Rijeka)</strong> nije postigao niti jedan gol. Prilično razočaravajuće.</p><p>No, dobre vijesti po sve navijače Dinama, uoči još jednog velikog derbija je - trenutačna forma <strong>Hajduka</strong>. Koja je bez obzira ne sve poteškoće Igora Tudora neobjašnjica. Splićani su u posljednjih pet utakmica poraženi četiri puta, a 'poslije korone' u sedam su dvoboja ukupno dohvatili još skromnijih devet bodova. Brojke ne idu u prilog ni Dinamu ni Hajduku, a dva naša najveća kluba sada će se obračunati u Maksimiru.</p><p>Igor Jovićević na svojim leđima nosi lakši teret od imenjaka mu na klupi Hajduka, <strong>Dinamo </strong>je odavno prvak Hrvatske, pa strateg 'modrih' može eksperimentirati. Davati priliku mladim igračima, za Dinamo su u proteklih sedam utakmica igrali perspektivni juniori <strong>Gvardiol, Šutalo, Franjić, Marin i Hrvoj</strong>, priliku dobivali i nešto stariji Đira, Ćuže i Kulenović. Jednostavno, u Dinamu su se odlučili za takvu politiku, već sada žele vidjeti na koga mogu računati sljedeće sezone. Bez obzira na rezultat.</p><p>U Hajduku je priča nešto drugačija, <strong>Igor Tudor </strong>mlade 'gura' silom prilika (tražeći rezultat), pa za bijele s većom ili manjom minutažom nastupaju Vušković, Blagaić, Dolček, Čolina, Čuić, Kreković i Brnić. I Jovićević i Tudor forsiranjem mladih snaga ulažu u budućnost reprezentativnog nogometa, ali se i poigravaju sa sudbinom vlastite klupske budućnosti. Dinamo i Hajduk jednostavno moraju pobjeđivati. I dominirati.</p><p>Igor Jovićević na Rujevici je doživio drugi poraz u svojoj HNL avanturi, na istom mjestu na kojem je Bjeličin Dinamo odigrao i najbolju ovosezonsku prvenstvenu utakmicu. Modri su tada slavili 5-0, a iz tog sastava jučer su od prve minute krenuli tek - <strong>Livaković i Oršić</strong>. Dani Olmo više nije u klubu, Stojanović, Leovac, Perić i Petković su ozlijeđeni, dok su Dilaver, Ivanušec, Moro i Kadzior u nedjelju bili na klupi. </p><p>Aktualni trener očito se ne strahuje od mladih igrača, pa koje želi provjeriti u kontinuitetu i na uštrb (trenutnog) rezultata. Što i ne mora biti loše, o trenerskim mogućnostima Igora Jovićevića sudit ćemo sljedeće godine ili u novoj europskoj avanturi. A ovo su sve - pripreme. Da, možda bi se drugi stručnjaci na njegovoj poziciji odlučili za guranje provjerenih snaga, kako bi se cijela svlačionica napunila pozitivnom atmosferom uoči europskih kvalifikacija, no <strong>Jovićević </strong>vjeruje kako za to ima dovoljno vremena.</p><p>Igor Tudor u posljednjih je sedam kola skupio samo dva boda manje od Dinama, ali trener Hajduka već 'živi na rubu'. Njemu je, za razliku od Jovićevića, prioritet trenutačni rezultat, a njega na <strong>Poljudu </strong>i dalje nema. No, čini se kako oba trenera još uvijek lutaju u svojim vizijama, njihove momčadi iz tjedna u tjedan mijenjaju sustave i sisteme igre, razigrane pojedince na obje strane možemo nabrojati na prste jedne ruke. </p><p>Igor Jovićević ni protiv Hajduka na raspolaganju neće imati Stojanovića i Perića, i dalje je upitan nastup Petkovića s kojim se trener 'modrih' najvjerojatnije neće 'kockati', Hajduk će pak u Zagreb bez ozlijeđenih <strong>Hamze, Jurića, Simića, Mujakića</strong>, kartoniranog Tahiraja, a veliki udarac za Splićane moglo bi biti i neigranje Ismajlija koji se ozlijedio u uvodu utakmice protiv Osijeka.</p><p>Budite sigurni, Jovićević i Tudor do prvog međusobnog trenerskog ogleda neće mirno spavati. Dinamo si ne smije novi kiks dopustiti izgubivši od Hajduka u Maksimiru, dok bi za bijele u ovakvoj situaciji i bod bio velik korak prema naprijed. Dinamo i Hajduk najveći su dužnici u 'post-korona' eri, nedjelja im sada služi kao nova prilika za 'popravni ispit'.</p><p>U razdoblju poslije korone, zajedničkim su snagama od moguća 42, osvojili skromnih 20 bodova, premalo. A samo dva dana prije njih u istom kolu zaigrat će Gorica i Varaždin, klubovi iz srednjeg i donjeg doma ljestvice. Koji su u istom periodu osvojili čak 25 bodova. </p>