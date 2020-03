Tko će u četvrtfinale? Bayern i Dinamo bez najopasnijih igrača

BEZ MARINA

Zagrepčani će na Nijemce bez najopasnijeg igrača Antonija Marina koji je ozlijeđen. Sreća pa je spreman Joško Gvardiol, koji je mogao biti sa seniorima u Splitu.

- Marin je za nas nenadomjestiv igrač. Mi možemo igrati slabije, ali ako on ima dan, sve može riješiti lagano. No, i u Kijevu smo bili bez Marina, tamo smo bili taktički odgovorni, takvi moramo biti i u srijedu. Nitko od naših igrača nije protiv Dinama Kijeva trčao manje od 11 kilometara. To nije bila savršena utakmica, nismo imali puno šansi, ali smo taktički sve odradili vrhunski - rekao je trener Dinama koji bi potpisao i da o prolazu odlučuje lutrija jedanaesteraca.

- Ne treba biti megaloman, treba samo biti realan. Mi idemo u München, igramo protiv Bayerna! Oni su favoriti, protutnjali su svojom grupom, lagano natrpali momčadi poput Tottenhama ili Olympiacosa. Mi smo u posljednje vrijeme imali dosta pozitivnih iskustva s penalima izuzev one utakmice protiv Chelseaja.