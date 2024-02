Tko ima pristup VAR snimkama koje su 'iscurile'? 'Jedna osoba je iz HNS-a, ostale iz CROATEL-a'

Mi smo sudačka organizacija, bavimo se sudačkim odlukama, prokomentirao je šef sudaca Bruno Marić pitanje o tome može li Hajduk biti kažnjen zbog 'curenja' snimki iz VAR sobe. Žalili su se 'bili' nakon remija u Varaždinu (1-1) zbog sudačkih odluka, u javnost su dospjele i snimke iz VAR sobe, a pitanje je - tko je za to 'curenje' kriv?

- U HNS-u pristup snimkama ima jedna osoba, zna se kad je bila na serveru i skinula snimku, apsolutno je izuzeta iz mogućnosti. Svi ostali koji imaju pristup snimkama rade u CROATEL-u - objasnio je Marić.

Svojevremeno je Marić rekao da će se smatrati neuspješnim čelnim čovjekom sudačke organizacije ako hrvatskog suca neće biti u Ligi prvaka, a sad ga nema.

- To sam rekao s ciljem da smatram svojim uspjehom i komisije sudaca i u tom segmentu bih bio neuspješan. Ali u drugom sam uspješan i moja angažman je u cijelosti, nije samo do mene. Uvjeren sam da ćemo imati suca u Ligi prvaka objasnio je Marić te se osvrnuo na to bi li pritisci na suce bili manji da on nije na čelu organizacije:

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Nisam razmišljao o tome, dojam o hrvatskom suđenju je sve bolji i ne smatram da je to problem. Osim ako ga netko fabricira - zaključio je.