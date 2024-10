Tko je bio Ronaldov otac? Zbog rata je teško obolio, alkohol ga ubio: 'Nije vidio što sam postao'

Cristiano Ronaldo (39) nastavlja zabijati golove kad i kako se sjeti. U ponedjeljak je u pobjedi Al Nassra protiv katarskog Al Rayyana (2-1) u azijskoj Ligi prvaka zabio deveti ovosezonski gol u deset utakmica za klub i reprezentaciju, samo jednom nije bio strijelac! A nakon utakmice otkrio je kako je gol posvetio pokojnom ocu Joséu Dinisu Aveiru koji bi, da je živ, proslavio rođendan.

Tko je bio Ronaldov otac?

José Dinis Aveiro, otac jednoga od najboljih nogometaša svih vremena, preminuo je 6. rujna 2005. u Londonu, dok mu je sin bio u Moskvi na reprezentativnom okupljanju. Ronaldov otac imao je tad 52 godine. Preminuo je od bolesti jetre koju je uništio alkoholizam. Tadašnji izbornik Portugala, legendarni Luiz Felipe Scolari (75) priopćio je tužnu vijest tada 20-godišnjem igraču Manchester Uniteda.

- Bilo je jako teško. To je bio trenutak koji nas je povezao. Ta veza nadilazi odnos trenera i sportaša. Kad smo dobili vijest prije utakmice protiv Rusije, nitko nije znao kako ćemo mu reći. Nitko to nije htio napraviti i rekao sam da ću ja jer znam kako je izgubiti roditelja. Ja sam svoga izgubio nekoliko godina ranije. - kazao je Felipão jednom prilikom.

Cristiano je idući dan bio u početnoj postavi Portugala koji je remizirao s Rusijom 0-0. Igrao je svih 90 minuta.

- Bilo je jako tužno, ali to je trenutak koji nas je spojio kao prijatelje. Dan poslije on je odigrao sjajnu utakmicu i onda se vratio u Portugal. Tražio me da igra. Rekao je: "Danas ne mogu napraviti ništa za svog oca, zato ću igrati i onda otići" - kazao je Scolari.

Momčad je njegovu odluku sjajno prihvatila i podržala ga je. To je učinio i njegov klupski trener Sir Alex Ferguson (82), koji mu je dozvolio da uzme slobodne dane.

- Vjerojatno se on toga ne sjeća, ali ja ću to ispričati jer je lijepa priča. Otac mi je bio u bolnici i jako sam se loše osjećao. Sir Alex mi je rekao: "Cristiano, uzmi dva ili tri slobodna dana". Imali smo teške utakmice, a ja sam tad bio ključni igrač - otkrio je Ronaldo jednom prilikom.

- Rekao mi je "Bit će nam teško, ali razumijem tvoju situaciju i ostavit ću te da možeš viđati oca" - dodao je.

Foto: Instagram

Otac mu je obolio od PTSP-a

José Dinis Aveiro nije doživio zvjezdane trenutke svoga sina zbog problema s alkoholom. Ronaldo je osvojio pet Zlatnih lopti, Ligu prvaka, prvenstva Engleske, Italije, Španjolske, postao i europski prvak s Portugalom...

- Tata je bio alkoholičar i nije bio otac kakvog sam zamišljao. Volio sam ga najviše, ali nikad nismo imali normalni razgovor niti smo razgovarali kako roditelji razgovaraju s djecom. Ne znam zašto je pio, nikad mi nije rekao, možda je bio frustriran životom. Želio sam drugačijeg oca, koji će uvijek biti uz mene i cijeniti moja postignuća. No on nije mario - rekao je Ronaldo i zaplakao.

Otac mu je bio vrtlar i vojnik, obolio je od PTSP-a nakon što je bio u ratu u Mozambiku i Angoli. O Cristianu je zato brigu vodila majka Dolores, inače kuharica. Ima starijeg brata Huga i dvije starije sestre, Elmu i Lilianu Cátiju poznatiju kao Katia.

- Nije me vidio kada sam postao najbolji na svijetu, kada sam primao nagrade. Nije vidio što sam postigao. Čitava je obitelj to vidjela, majka, braća, čak i najstariji sin. Ali otac, on nije vidio ništa - rekao je Cristiano.