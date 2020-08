Tko je bolji od ovakvog Majera? Plavi 'deset' još se ne predaje...

Iznenađenje u početnom sastavu bio je Robbie Burton koji se pokazao kao odlična 'šestica'. Velšanin je jak na lopti, zna igrati nogomet, te se na svojoj poziciji ne upušta u rizik. Je li on zamjena za Moru?

<p>Dinamo je na dojmljiv način otvorio novu prvenstvenu sezonu, 'modri' su bez većih poteškoća svladali (6-0) 'ranjenu' Lokomotivu. Nogometaši Gorana Tomića nisu uspjevali ozbiljnije parirati hrvatskom prvaku, ali s obzirom na brojne probleme (brojni odlasci, četiri igrača zaražena koronom...) koji su zahvatili Lokomotivu, to ne čudi. Uostalom, 'lokosi' više nemaju Kastratija, Jakića, Tolića, Uzunija, a na travnjaku nisu bili ni Grbić, Mersinaj, Kovačić, Čeliković, Karačić, Cokaj...</p><p>Zoran Mamić uspio je u kratkom periodu između dvije sezone 'uzdrmati' momčad, Dinamo je izgledao puno, neusporedivo bolje, nego krajem prošle sezone. Junak utakmice bio je Lovro Majer koji je zabio prva dva gola, pa i asistirao za Gavranovića. No, tijekom cijele utakmice dominirali su veznjaci 'modrih' Burton, Majer i Gojak. Mlađi Velšanin iznenađujuće se našao na poziciji 'šestice', odradio dobar posao, započeo i akciju za drugi gol. Koju su nastavili Oršić i asistent Gojak, a na koncu ju je uspješno završio Majer.</p><p>Oko Lovre Majera bilo je puno upitnika po završetku sezone, spominjao se odlazak u Birmingham, no Dinamova se 'desetka' i dalje ne predaje. Dapače, Majer je dominirao i u posljednjoj utakmici prošle sezone (pobjeda protiv Varaždina 2-0), sada bio prvo ime utakmice i na otvaranju nove sezone. Istina, svom bivšem klubu je jednom zabio i glavom, a takvih situacijama u budućnosti i nećemo često gledati, to ipak nije njegov 'forte'.</p><p>No, u igri Lovre Majera vidjeli smo i neke 'novitete', Majer je protiv Lokomotive stalno bio u samoj završnici, bio velika prijetnja pred suparničkim vratima. Prošlih bi se godina Dinamova 'desetka' suzdržavala od takvih avantura, uglavnom bi na rubu kaznenog prostora čeka povratnu loptu. A sada je iz kaznenog prostora i asistirao, pa mu hat-trick pred gol-linijom zaustavio Kolinger.</p><p>U svakom slučaju, nastavi li Majer s ovakvim igrama, bez obzira na brojne dolaske (Kastrati, Tolić, Jakić, Milić...) mogao bi biti i najveće pojačanje Dinama. Očigledno kako se 'modra desetka' ne miri sa statusom pričuve, pa pričama o odlasku iz Dinama, Majer je uvjeren kako se može izboriti za standardno mjesto i u ovakvom, opet moćnom Dinamu. </p><p>Zanimljivo, Mamić je od veznjaka na klupi ostavio Ademija i Ivanušeca, nisu konkurirali Jakić i Tolić, a poslije ovakvih igara teško će netko ovaj trojac, pogotovo Majera i Gojaka, izbaciti iz početnog sastava. Ono što navijače Dinama veseli je i povratak u formu Mislava Oršića koji je opet 'letio' lijevom stranom. Najbolji strijelac 'modrih' iz prošle sezone asistirao je za prvi gol, zabio četvrti, ali i još u nekoliko navrata namučio suparničkog čuvara Gluhakovića.</p><p>Dinamo u ovakvoj formaciji ima dva prilično brza krilna igrača (Oršić i Kastrati), a to bi još dojmljivije moglo izgledati povratkom Brune Petkovića. Bilo je zanimljivo gledati i Dominika Livakovića koji je u nekoliko situacija tražeći brzi kontranapad prije dugih ispucavanja uvijek gledao lijevo, gdje je navikao na hitronogog Oršića, Dinamov čuvar mreže mora se naviknuti i na munjevitog Kastratija na desnoj strani. </p>