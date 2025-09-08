Tko je finski srednjoškolac koji je postao hit EuroBasketa? Izludio Jokića i izbacio Srbiju

Europsko prvenstvo u košarci ušlo je u samu završnicu. Pred nama su četvrtfinalni susreti, neki igrači proslavili su se kao glavni junaci svojih reprezentacija, ali jedno ime odjeknulo je snažnije od ostalih – Miikka Muurinen. Sa samo 18 godina, ovaj finski košarkaški fenomen postao je glavna priča prvenstva, transformiravši se iz vrhunskog sveučilišnog talenta u međunarodnu senzaciju praktički preko noći.

Njegova nevjerojatna partija protiv Srbije, u kojoj je zasjenio i velikog Nikolu Jokića, katapultirala ga je u orbitu i pokrenula lavinu rasprava o budućoj NBA zvijezdi rođenoj u malenom finskom gradu Järvenpääu.

Foto: Trienitz

Priča o Miikki Muurinenu započinje puno prije njegovog rođenja. Talent za košarku doslovno mu je u krvi. Njegov otac, Kimmo Muurinen, legenda je finske košarke sa 153 nastupa za reprezentaciju, dok je majka, Jenni Laaksonen, također bila uspješna košarkašica koja je igrala za reprezentaciju i na prestižnom američkom sveučilištu North Carolina, gdje je nastupao i Michael Jordan. Odrastajući u takvom okruženju, Miikkin put bio je gotovo predodređen.

Prve košarkaške korake napravio je u lokalnom klubu Beat Basket, gdje ga je trenirala upravo majka. Njegov izniman talent brzo je postao očit, a s 15 godina donosi hrabru odluku i seli u Španjolsku, gdje se pridružuje akademiji Zentro Basket Madrid. Taj potez bio je ključan za njegov razvoj, omogućivši mu da se natječe protiv najboljih mladih igrača Europe. No, Europa je bila samo usputna stanica.

Foto: Trienitz

Pravi proboj uslijedio je odlaskom u Sjedinjene Američke Države, gdje nastavlja svoje srednjoškolsko obrazovanje. Prvo je pohađao Sunrise Christian Academy, a trenutno igra za elitni srednjoškolski program AZ Compass Prep u Arizoni. Dakle, Muurinen još uvijek nije završio srednju školu, no s visinom od 210 cm i nevjerojatnim rasponom ruku od 220 cm, već je postao meta najprestižnijih američkih sveučilišta. Ponude su stizale od košarkaških divova poput Dukea, Kentuckyja, Arkansasa i UCLA-e, a analitičari ESPN-a svrstali su ga među deset najboljih igrača u klasi 2026. godine.

Iako je već bio poznat u skautskim krugovima, Eurobasket je bio pozornica na kojoj se predstavio cijelom svijetu. Iako najmlađi igrač na turniru, Muurinen je igrao s nevjerojatnom zrelošću i samopouzdanjem.

Prvi bljesak dogodio se već na otvaranju protiv Švedske. U napetoj završnici, dok je Finska gubila, izbornik Lassi Tuovi na teren je poslao svog najmlađeg igrača. U samo dvije minute, njegova energija preokrenula je utakmicu – prvo je uhvatio ključan skok, zatim poentirao nakon vlastitog promašaja, da bi na kraju zakucavanjem s dvije ruke zapalio dvoranu u Tampereu i donio Finskoj vodstvo koje nisu ispustili do kraja.

Foto: Trienitz

- Svi su vidjeli da je on naš X-faktor. Trebao nam je taj impuls, a on je obavio posao - izjavio je nakon utakmice izbornik Tuovi.

Ipak, trenutak koji ga je definirao dogodio se u osmini finala protiv apsolutnog favorita turnira, Srbije. U utakmici u kojoj su Finci šokirali košarkaški svijet, Muurinen je odigrao ključnu ulogu. Njegov trenutak za povijest dogodio se kada je u presudnim trenucima utakmice pogodio dvije uzastopne trice preko ruke jednog od najboljih igrača svijeta, Nikole Jokića. Taj potez slomio je otpor Srbije i osigurao Finskoj jednu od najvećih pobjeda u povijesti.

- Mislim, to je Srbija, bila je to velika pobjeda. Igrali smo dobro kao momčad - rekao je Miikka nakon čudesne pobjede.

- Ono što Muurinena izdvaja, osim nevjerojatnog talenta, jest njegovo samopouzdanje. Zbog visine, vitke građe i plave kose zaradio je nadimak "Slim Jesus", a svojim stavom ga u potpunosti opravdava.

Foto: Trienitz

- To sam jednostavno ja. Samouvjeren sam tip. Tako živim svoj život – sa samopouzdanjem. Želim biti najbolji u svemu što radim. Ne gledam tko je s druge strane, bilo da je to MVP ili netko drugi. Na terenu smo svi isti i ja sam tu da pobijedim. Poštujem svakoga, ali se ne bojim nikoga.

Njegov suigrač, veteran Sasu Salin, opisao ga je kao "brbljavca koji se ne boji ničega na terenu", dok mu je mentor i prva zvijezda momčadi, Lauri Markkanen, poručio:

- Tek je počeo. Uzbuđen sam što ću biti dio njegovog putovanja. Ta kombinacija drskosti, talenta i radne etike podsjetila je mnoge na "Mamba mentalitet" Kobea Bryanta.

Dok Finska nastavlja svoj pohod na medalju, jedno je sigurno: košarkaški svijet dobio je novu zvijezdu. Miikka Muurinen nije samo budućnost finske košarke; on je igrač čije će ime obilježiti sljedeće desetljeće na globalnoj sceni.