Tko je izbornikov sin Toni? Tata mu je rekao da nije za nogomet. Bivši DJ direktor je prvoligaša

U varaždinskoj Kapucinskoj crkvi oženio je dugogodišnju djevojku Ivu, a tata Zlatko objavio je fotografiju sina i snahe nakon vjenčanja na društvenim mrežama. Toni Dalić (30) je stariji izbornikov sin koji je u NK Varaždinu godinama na nekoj od operativnih pozicija i jedan od ljudi koji najbolje poznaju klub. Prošao je s njim put od treće do prve lige.

Danas na poziciji direktora, nekad i na poziciji dopredsjednika, ali na svakoj domaćoj utakmici u svom kutku s laptopom i tabletom pod limenim krovom zapadne tribine gdje se za vrijeme utakmice brine za semafor i zvuk na utakmici, kao i za doslovno sve ostalo što možda zapne - jer se na varaždinskom stadionu uglavnom čuje njegovo ime ako netko od osoblja ima problema u obavljanju zadataka.

Oca je gledao u dresu Varteksa i Hajduka, a naravno da se i on sam htio okušati u nogometu. Kao i mnoga varaždinska djeca želio je zaigrati za "krojače", a tad nije bilo lako završiti u mlađim selekcijama varaždinskog kluba jer su se prije toga obavljale mnoge selekcije te su tamo igrali, uglavnom - najbolji. A Toni je danas svjestan da nije bio jedan od njih.

- Igrao sam lijevo krilo, ali nisam imao talenta. Otac me doslovno potjerao iz Varteksa kad sam bio u osnovnoj školi i rekao: "Sine, nisi ti za to. Primi se škole i informatike, a nogomet nije za svakoga". Te očeve rečenice bile su za mene šok. On je tada bio sportski direktor kluba. U novinama je tada izišao tekst s naslovom: "I svoga sina potjerao sam iz Varteksa" - prisjetio se svojevremeno Toni.

Također, bez znanja oca, kasnije je igrao u Mladosti iz Biškupca, lokalnom niželigašu, ali dolaskom na fakultet u Zagreb, na koji je zbog izvrsnosti imao direktni upis, u potpunosti se okrenuo drugoj karijeri. Napredan je u informatici bio od malih nogu, a iako je bio tek u višim razredima osnovne škole bio je jedan od onih koji je održavao prve web stranice tadašnjeg Varteksa.

Ima diplomu u digitalnom marketingu i radi u banci, a svojevremeno je bio i DJ pod kraticom 'Tony D'. Taj je njegov hobi komentirao i tata Zlatko.

- Otišli smo čuti kako pušta i ostali smo cijelu noć. Nije to baš naš stil glazbe pa nismo zaplesali. Ali i bolje da ja ne plešem, nisam baš neki plesač - rekao je tada Dalić.

Iako je to jako teško s obzirom na to da mu je tata najtrofejniji hrvatski izbornik i onaj kojeg će svi pamtiti po svjetskom srebru iz Rusije i bronci iz Katra, Toni je uvijek isticao da ne želi biti u očevoj sjeni, no ne voli se medijski eksponirati.

Što se njegove supruge tiče, Iva Mekovec Dalić (28) svojevremeno se bavila tenisom te je 2016. godine bila najbolja sportašica Međimurja i Čakovca. Majka Gordana bila je uspješna džudašica, a obitelj joj se bavi optikom.

Toni ima brata brata Brunu (25) koji je magistrirao menadžment u Barceloni. Zlatko kaže, on je mirniji tip u obitelji.

- Toni je na mamu, a Bruno na mene. Toni je impulzivan borac za pravdu, dok je Bruno mirniji i staloženiji. Najvažnije je da su odgojeni da budu pošteni i cijene druge. Supruga i ja potičemo ih da se školuju, da budu svoji ljudi - kazao je izbornik jednom prilikom.

Zlatko Dalić u braku je sa suprugom Davorkom, diplomiranom ekonomisticom, od 1992. Upoznali su se u Livnu, jedno vrijeme vezu održavali na daljinu zbog njegove nogometne karijere. Kad je igrao za Hajduk, na slobodne dane odlazio bi u rodni grad kako bi se viđali. Toni se rodio u Varaždinu, a Bruno u Splitu.

- Nije Davorki lako s tri muškarca u kući, pazila je da izađemo na pravi put. Sačuvala je obitelj uz puno truda i energije - kazao je Dalić.