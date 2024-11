Tko je Jake Paul? Glumio u seriji Disneyja, a boksačku karijeru gradio preko starih UFC boraca

Jake Paul (27) će s petka na subotu ući u ring protiv nekadašnjeg "najopasnijeg čovjeka na planeti" Mikea Tysona (58). Paul je čak 31 godinu mlađi od "Iron Mikea," s kojim će ukrstiti rukavice. Borba je organizirana na osam rundi, a svaka će trajati dvije minute. No, postavlja se pitanje tko je uopće Jake Paul i kako je došao do prilike boriti se s jednim od najpoznatijih boksača svih vremena?

Proslavio ga YouTube, a glumio i u Disneyjevoj seriji

Paul je karijeru započeo na društvenoj mreži Vine, koja je za one nešto starije bila preteča TikToka. Prvo je ondje snimao videe za brata Logana, a potom je i sam počeo objavljivati razne šale koje su privukle pozornost velikog broja gledatelja. Nakon što je Vine propao 2017., prešao je na YouTube, gdje je njegova medijska popularnost eksplodirala.

Sa 17 godina postao je planetarno popularan objavljujući dnevne vlogove (nešto slično blogu, samo u video formatu). Ubrzo je prikupio više od 10 milijuna pratitelja, a pažnju je privlačio opasnim radnjama poput paljenja madraca u bazenu, sukoba s drugim YouTuberima te osnivanjem vlastitog tima kreatora poput sebe, s kojim je iznajmio vilu u kojoj su živjeli i snimali videa za platformu.

Ekipa se zvala Team 10, a uz njihovu pomoć probio se u mainstream, pa ga je tako angažirao Disney u tinejdžerskoj seriji Bizaardvark. Nakon uspjeha na malim ekranima okušao se i u glazbi, pa je snimio pjesmu "It’s Everyday Bro." U pjesmi se pojavljuju i tadašnji članovi Teama 10, a trenutno ima više od 300 milijuna pregleda. Pjesma se proslavila i suludim stihom "Engleska je moj grad," koji dovoljno govori o poznavanju geografije, ali i o općoj kulturi članova.

Karijeru gradio na istrošenim UFC borcima

Svoje brojne sukobe na internetu Paul je pretočio u boksačku karijeru. Shvatio je da javnost želi da se prepirke ne zadrže samo na internetu, već da se pretvore u stvarne okršaje, pa je tako zakoračio u boksački ring. Prvi meč odradio je protiv britanskog YouTubera AnEsonGiba (28) i pobijedio ga u prvoj rundi nokautom. Nakon toga borio se protiv bivšeg košarkaša Natea Robinsona (40), koji je u ringu izdržao samo jednu rundu više od Giba.

Prvi veliki meč imao je protiv bivšeg UFC borca i prvaka One Championshipa Bena Askrena (40), kojeg je brutalno nokautirao u prvoj rundi. Takav ishod nije bio iznenađenje s obzirom na Askrenove ograničene boksačke vještine jer je svoju MMA karijeru temeljio na hrvanju. Tyron Woodley (42), dugogodišnji prvak UFC-a, izazvao ga je na boksački meč, a njih dvojica borili su se dva puta. Prvi put Paul je pobijedio odlukom, a drugi put nokautom. Nakon toga uslijedila je borba protiv još jednog UFC veterana i jednog od najvećih boraca svih vremena, Andersona Silve (47). Ni tada 47-godišnji Silva nije bio preveliki izazov za mladog Paula, koji ga je pobijedio jednoglasnom odlukom sudaca.

Hoda s najseksipilnijom sportašicom svijeta

Prvi poraz u karijeri nanio mu je Tommy Fury (25), brat poznatijeg Tysona Furyja (36). Na velikom eventu u Saudijskoj Arabiji, Fury mlađi, inače pravi boksač, pokazao se kao prevelik zalogaj za Amerikanca, što se vidjelo tijekom cijelog meča. Na kraju je Britanac slavio podijeljenom odlukom sudaca. Nakon poraza, Paul se nije dugo očajavao, ali se više nije okušao u borbama s pravim boksačima. Na red je došao Nate Diaz (39), još jedan velikan UFC-a kojeg je Paul pobijedio odlukom sudaca. U međuvremenu, u vezu je ušao s jednom od najljepših sportašica na svijetu, nizozemskom klizačicom Juttom Leerdam (25). Ona je proglašena jednom od najseksepilnijih sportašica, dok je Jake prošle godine bio optužen za seksualno napastovanje. Dvije su ga djevojke tužile tvrdeći da ih je prisiljavao na oralni seks.

'To se ne treba zvati boks'

No to ga nije spriječilo da nastavi s boksačkom karijerom, nakon Diaza, Paul je nanizao još tri pobjede nad Andreom Augustom (36), Ryanom Bourlandom (36) i Mikeom Perryjem (33), čime je postigao omjer 10-1 pred meč s Tysonom. O tome da 58-godišnjeg Mikea Tysona ponovno gledamo u ringu ne gleda blagonaklono ni hrvatski boksač Alen Babić (33), koji se borio za titulu WBC-ova pojasa u bridgerweight kategoriji.

- Ne sviđa mi se to. Privlače veliku pozornost na boks, ali nemojmo to nazivati boksom. Neka to zovu YouBox ili tako nešto, ali nije boks. Muhammad Ali se bavio boksom, a ovo što oni rade nije isti sport - rekao je Babić za TalkSport.

Za borbu je Tysonu zajamčena zarada od 20 milijuna dolara, dok će Paul zaraditi čak 40 milijuna dolara.

- Jake Paul zarađuje više nego što je nekada zarađivao Evander Holyfield, to je ludo, neću to ni komentirati - rekao je Babić, pa dodao:

- Ja ću umrijeti za ovaj sport, a ti dečki uopće nisu boksači. Svi oni misle da su boksači, i to me smeta; nemojte se tako nazivati.

Slično razmišlja i proslavljeni hrvatski boksač Željko Mavrović (55).

- Ne mogu zamisliti jednog Mandžukića da s 58 godina igra nogomet, pa mi je teško gledati i Mikea Tysona koji je daleko od svojih najboljih dana. No, Tyson i dalje ima snažan vrat i moćan trup, pa mi se ne čini realnim da ga Jake Paul može nokautirati, ali ga može izmoriti - rekao je Mavrović i dodao kako ne isključuje mogućnost da se i on jednom okuša u sličnom ekshibicijskom meču.

- Kad je već riječ o Jakeu Paulu, ne bih imao ništa protiv da se na istoj priredbi suočimo njegov stariji brat Logan i ja pa da to bude sraz naraštaja – nas starijih s 55 i više godina protiv mladih boraca u kasnim dvadesetima. Ljude takve stvari zanimaju, a ja sam tu da dam odgovor na neko od tih pitanja.

Paul je postao tolika senzacija da je o njemu Netflix snimio dokumentarac pod nazivom Problematično dijete. U njemu Paul najavljuje pohod na sam vrh boksačkog svijeta, te je izazvao Canela Alvareza (34) i Terencea Crawforda (37), dvojicu najboljih boksača današnjice po kriteriju "pound for pound".

Borba između Paula i Tysona na rasporedu je u petak, 15. studenog, u AT&T stadionu, koji će ugostiti najviše utakmica (čak devet) na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2026. Glavni program počinje u 20 sati po lokalnom vremenu, što znači da će u Hrvatskoj početi u 2 sata ujutro u subotu. Međutim, borba između Tysona i Paula bit će posljednja na programu, pa se početak njihove borbe ne očekuje prije 4 sata ujutro po hrvatskom vremenu. Borba neće biti na televizijskom prijenosu. Streaming platforma Netflix otkupila je ekskluzivna prava na borbu, tako da je za gledanje borbe potrebna pretplata na Netflixovu platformu, ali dodatnog naplaćivanja neće biti.