Tko je Jovo Lukić, strijelac prvog gola 'zmajeva'? U Srbiji se rodio pa odabrao BiH, a 'trpa' u Cluju

Jovo Lukić zlatnim slovima se upisao u povijesne knjige bosanskohercegovačkog nogometa, kao prvi strijelac Zmajeva na Mundijalu 2026. godine na kojeg su se plasirali nakon 12 godina. Zabio je za vodstvo protiv Kanade u 21. minuti.

Riječ je o 27-godišnjem napadaču rođenom u Šapcu, ali s korijenima iz Modriče. Njegov put ispunjen dokazivanjem na terenima Premijer lige BiH, doveo ga je do statusa prvog strijelca i najboljeg igrača rumunjskog prvenstva u dresu Universitateae Cluj.

Počeo je u mlađim kategorijama Alfe iz Modriče, da bi profesionalnu karijeru započeo u Slogi iz Doboja. Nakon toga nosio je dres Krupe i Zvijezde iz Gradačca, no potpunu afirmaciju u Premijer ligi doživio je u Borcu iz Banja Luke. U dresu banjalučkog velikana proveo je četiri godine, odigrao 135 utakmica, postigao 38 golova te osvojio dvije titule prvaka Bosne i Hercegovine.

Foto: Claudia Greco

Nakon perioda prilagodbe u Rumunjskoj, gdje je prvo nastupao za Universitatea Craiovu, prelazak u Cluj pokazao se kao pun pogodak. Lukić je u sezoni 2025/26. eksplodirao, postavši istinski vođa svoje ekipe. Završio je sezonu kao najbolji strijelac lige s 18 postignutih golova na 32 utakmice, a ukupno je u svim natjecanjima zabio 20 golova uz tri asistencije. Takav učinak donio mu je i službeno priznanje za najboljeg igrača prvenstva, kao i mjesto u idealnoj momčadi sezone. Iako je njegova ekipa završila na drugom mjestu, Lukićeve individualne partije bile su glavna tema sportskih medija. Njegov kapetan, iskusni Alexandru Chipciu, poznat po tome da ne uljepšava stvari, priznao je da je i sam bio iznenađen, ali da ga je Lukić brzo razuvjerio na treninzima.

Foto: KEVIN SOUSA

Barbarezov poziv

Fantastične igre u klubu nisu mogle prooći ispd rada izborniku Bosne i Hercegovine. Sergej Barbarez, u potrazi za novom energijom u napadu, uručio je Lukiću poziv za ključne kvalifikacije utakmice za Svjetsko prvenstvo protiv Walesa i Italije. Iako zbog ozljede ruke nije nastupio, sam poziv bio je potvrda da se na njega ozbiljno računa. Svoj seniorski debi upisao je još 2021. godine u prijateljskom susretu protiv SAD-a, ali povratak pod Barbarezovim vodstvom ima posebnu težinu. Priliku je dobio u prijateljskoj utakmici protiv Sjeverne Makedonije na Koševu, gdje je zaigrao od prve minute.

Visok gotovo dva metra, snažan u duelu i opasan u skoku, Lukić je profil napadača koji reprezentaciji nudi drugačiju dimenziju, pogotovo protiv čvrstih i povučenih obrana.

Što se tiče privatnog života on je oženjen dugogodišnjom djevojkom Zoranom s kojom ima sina, koji mu je najveća motivacija. Zanimljivo je da fudbalski talent u obitelji Lukić nije novost. Njegov otac Mitar također je bio profesionalni nogometaš.

*Uz kotištenja AI-a