Tko je Kerim Alajbegović? Tinejdžer rođen u Kölnu postao junak Bosne i Hercegovine!

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u finale doigravanja za Svjetsko prvenstvo 2026. nakon pobjede protiv Walesa u Cardiffu. Ključnu ulogu u pobjedi imao je Kerim Alajbegović, 18-godišnji nogometaš koji je asistirao za izjednačujući pogodak i realizirao odlučujući penal. Dan nakon utakmice, potvrđen je i njegov povratak u Bayer Leverkusen, što je dodatno skrenulo pažnju na ovog mladog igrača.

Ušao s klupe i postao junak

U polufinalnoj utakmici doigravanja, Wales je u Cardiffu vodio 1-0 golom Daniela Jamesa. Izbornik Sergej Barbarez uveo je Alajbegovića u igru u 62. minuti, što je doprinijelo boljoj igri reprezentacije BiH u završnici. U 86. minuti, nakon kornera koji je izveo Alajbegović, kapetan Edin Džeko je glavom postigao gol za 1-1, čime je utakmica otišla u produžetke. Pobjednik je odlučen izvođenjem penala. Odgovornost za posljednji, odlučujući udarac preuzeo je 18-godišnji Alajbegović. Realizirao je udarac za konačnih 4-2 u penal seriji i osigurao plasman u finale protiv Italije u Zenici.

Privukao pažnju Xabija Alonsa

Kerim Alajbegović rođen je 21. rujna 2007. godine u njemačkom Kölnu, gdje je i napravio prve nogometne korake. Njegov talent brzo je prepoznat pa je 2021. prešao u akademiju Bayer Leverkusena. Tamo je prošao sve mlađe selekcije, bio kapetan U-17 momčadi i privukao pažnju trenera prve momčadi Xabija Alonsa.

Ipak izabrao 'zmajeve'

Iako je rođen u Njemačkoj odlučio je nastupati za zemlju svojih roditelja. Za a seniorsku reprezentaciju BiH debitirao je 6. rujna 2025. protiv San Marina i odmah zabio gol, postavši najmlađi strijelac u povijesti reprezentacije.

Foto: Hannah McKay

U srpnju 2025., u potrazi za seniorskim nogometom, za dva milijuna eura prešao je u austrijski Red Bull Salzburg, klub poznat po razvoju mladih igrača. Odluka se pokazala ispravnom. U Salzburgu je postao jedan od najefikasnijih tinejdžera u Europi. Do ožujka 2026. upisao je 11 golova i tri asistencije u 36 nastupa, igrajući u austrijskoj Bundesligi, kupu i Uefinoj Ligi prvaka.

Bayer Leverkusen aktivirao povratnu klauzulu

Dan nakon utakmice u Cardiffu, Bayer Leverkusen je objavio da je aktivirao povratnu klauzulu za transfer Kerima Alajbegovića. Klub iz Leverkusena iskoristio je pravo prvokupa vrijedno osam milijuna eura i potpisao s 18-godišnjakom petogodišnji ugovor.

Ovaj transfer predstavlja značajan korak u karijeri igrača kojeg je Uefa uvrstila na listu talentiranih mladih nogometaša u Europi, uz bok imenima poput Laminea Yamala i Arde Gülera. Talijanski list La Gazzetta dello Sport opisuje ga kao "izuzetno talentiranog igrača koji igra s obje noge", a njegovu tržišnu vrijednost procjenjuje na 15 do 20 milijuna eura, ističući da su za njega interes pokazivali Juventus, Milan i Bayern.